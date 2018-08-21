供應鏈小心！蘋果驚遭「降評」今秋新機恐無法刺激換機潮

週一 (20 日) 華爾街研究機構 New Street 宣布下調蘋果 (AAPL-US) 評級，理由是因 2017 蘋果發布的十週年旗艦機已出現熱賣潮，不看好蘋果 2019 年秋推出的新機，能夠再次帶動果迷的換機潮。

New Street 分析師 Pierre Ferragu 表示，iPhone X 在銷售量上已經取得了巨大成功，這部具有劃時代意義、擁有強大功能的 iPhone 機款，已經激起了廣泛的市場需求，Pierre Ferragu 認為，未來 2 年內恐怕難有蘋果新機能夠超越 iPhone X。

Pierre Ferragu 說道：「我們認為蘋果 2019 年的前景將會令人非常失望。」「iPhone X 確實非常受到市場喜愛，但估計未來 2 年的換機需求，也已被 iPhone X 預支。」

Pierre Ferragu 補充表示，蘋果打算在 2019 年推出一台平價版、並搭載 OLED 螢幕的 iPhone，這恐怕是無法符合市場期待，原因無他，因市場的胃口已被 iPhone X 養大。

研究機構 New Street 週一 (20 日) 釋出的研報上預計，2019 年蘋果營收將比市場預期的還要低上 10 個百分點，而 2019、2020 年的每股純益 (EPS)，則分別預計低於市場預期 9% 和 6%。

Pierre Ferragu 認為，從過去的歷史經驗來看，若蘋果營收表現令市場大失所望，那麼通常蘋果股價即會遭遇顯著拋售，而隨著蘋果 iPhone 升級週期的延長，估計 iPhone 出貨量也會隨之下滑。