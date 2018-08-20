貿易戰下的犧牲者？蘋果：已清除2.5萬個違規應用程式

先前中國央視 (CCTV) 專題報導，大肆批評蘋果 App Store 中的非法賭博、彩券應用程式猖獗，斥責該公司內容控管無力，昨 (19 日) 日央視報導，蘋果已刪除了 2.5 萬個違規應用程式。

蘋果 (AAPL-US) 今 (20 日) 日發表聲明：「賭博應用程式是非法的，不允許出現在 App Store 中國商店中。目前已刪除了許多違規的應用程式並移除試圖散布賭博應用程式的開發人員。我們時刻抱持警惕，盡力搜尋出這些違規應用程式並防止其發布。」

昨 (19 日) 日 CCTV 報導，蘋果已刪除了 2.5 萬個違規應用程式，但蘋果並未證實確切的數字。中國工業和信息化部表示，蘋果對中國 App Store 上發布了 180 萬個應用程式，2.5 萬個應用程式僅占其 1.4%。

隨著中美貿易戰影響層面日益加大，中國官方媒體對在中國設點的美國企業進行的攻擊也越顯得敏感。貿易專家表示，中國可能通過關稅或其他措施傷害美國公司，包括以官媒推動的反美企手段。

中國在對外關係緊張時，派出官媒出擊並非首例，去年南韓部署薩德飛彈防禦系統和中國關係降至冰點，官媒煽動性報導導致韓國商品在中國銷售暴跌。

早前路透社、華爾街日報、金融時報皆報導，中國官媒從七月底開始鎖定蘋果，至少有五家中國官媒發文批評蘋果。

7 月 31 日中國央視以「蘋果官方應用商店管理存漏洞」為題進行專題報導，新華社也在官方微信發布文章，名為《黃、賭、藥都敢發！蘋果，你怎麼連這樣的事都不管？》，批評蘋果怠忽其職，忽視通訊軟體 iMessage 問題，使用者被賭場、博彩廣告、情色影片、貸款、販賣高仿 A 貨、藥物等內容轟炸。

蘋果表示，從去年就開始從中國 App Store 上清除了 700 虛擬網路和 VPN 應用程式，因應當地的法令限制。