蘋果股價週一欲亂流：好壞消息摻雜

外媒報導，蘋果公司 (AAPL-US) 將於今年低晚些時候發布一款新的低成本筆記型電腦 MacBook，和升級款的 Mac mini 桌機。同時，市場也預計蘋果第 4 代手錶 Watch 有望與 iPhone 同時在 9 月份發表會上公布。此外，蘋果也受中國政府要求，將中國應用商城 App Store 的上千款博弈性質軟體下架。

蘋果股價週一 (20 日) 上升至 218.93 美元後跌至 215.22 美元，最後拉回至 216.76 美元但最後還是以下跌 0.97% 至 215.46 美元作收。

蘋果股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，即將發布的新款筆記本電腦 MacBook 看起來與目前的 MacBook Air 外表相似，但螢幕周圍會有更薄的邊框。顯示器將保持大約 13 英寸大小，並使用更高分辨率的「Retina」版本。

目前售價 1000 美元的 MacBook Air 仍然是 Apple 唯一沒有高分辨率螢幕的筆記本電腦。MacBook Air 去年更新了更快的處理器選項，但幾年來沒有進行過大規模的改革。2015 年推出的 12 英寸 MacBook 被視為 MacBook Air 的替代品，但其 1300 美元最低價無法切入某些消費者區塊。

據知情人士透露，新的 Mac 電腦通常會在 10 月份推出，也就是 9 月份推出全新 iPhone 後。該公司計劃在今年推出 3 款新款 iPhone、大螢幕 Apple Watch 以及全新 iPad 專業版。

大約 4 年內首次升級的 Mac mini 是一款不包含螢幕、鍵盤、或鼠標，價格為 500 美元的桌機。因其較低的價格而備受應用程序開發人員、運行家庭媒體中心、和服務器場管理員的青睞。

Mac 一直是穩定的銷售商品，佔據了上一財年蘋果銷售額的 11% 以上，領先於 iPad。然而，一些忠實的用戶抱怨最近的更新未能滿足他們的專業需求。Apple 通過發布高端 iMac Pro 和帶有更新鍵盤和更快處理器選項的全新 MacBook Pro 試圖求解決這個問題。

儘管如此，在今年第三季度，該公司表示它銷售了 370 萬台 Mac，是自 2010 年以來的最低水平。Cross Research 分析師 Shannon Cross 認為，惠普 (HPE-US) 和聯想發布的產品價格與 MacBook Air 相似，獲得了份額。

熟悉 Apple 計劃的人士表示，目前生產 Macbook 的廣達電腦 (2382-TW) 和鴻海精 (2317-TW) 也將生產下一代產品。分析師表示，蘋果占廣達營收約三分之一左右。

此外，蘋果於歐亞經濟資料庫登入了 6 項蘋果 Watch 序號，而著名分析師郭明錤也預測蘋果今年推出的 Watch 樣式應為 1.57 吋及 1.78 吋，較目前的 1.5 吋及 1.73 吋還大。

上季蘋果 Watch 銷量為 420 萬隻，高於分析師預計的 400 萬隻。在智慧手錶區塊內與 Fitbit (FIT-US)、Garmin (GRMN-US)、及三星 (005930-KR) 等做競爭。

中國 AppStore 下架博弈軟體

包括中國中央電視台在內的媒體本月指控蘋果平台上擁有非法和造假的博弈應用程序。表示這些應用程序導致用戶大量虧損。中國中央電視台稱僅在 8 月 9 日一日內，蘋果就至少下架了 4000 個標有「賭博」關鍵詞的應用。