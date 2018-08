川普再度炮轟：聯準會應更寬鬆 歐盟操縱匯率

川普不樂意聯準會升息已經不是秘密,但最近有了越發不滿的跡象。

美東時間 20 日本周一,據彭博社報導,知情者稱,上周五在富有共和黨捐助者的募款活動上,川普抱怨最近聯準會升息,他本期望現任聯儲主席鮑威爾能推行廉價貨幣政策。

報導認為,川普此前公開為近來聯準會升息感到痛惜,此次私下對捐助者的言論是他對鮑威爾表現的最嚴重個人批評。

此後,周一川普接受路透採訪時表示,對於鮑威爾領導的聯準會升息,他並未感到激動(not thrilled)。他不贊成升息的決定。問及是否相信聯準會是獨立的,川普說,他相信聯準會在做對美國有利的事。

川普認為,聯準會應該更寬鬆,「我應該從聯準會那裡得到一些幫助。」他指責歐洲等地區操縱各自貨幣,並表示,如果繼續升息,他會批評聯準會。

傳出上述彭博消息後,美元指數跌幅擴大,本處於 96.10 上方,現已跌破 96.0,日內跌幅逼近 0.2%。路透採訪公布後,美元指數維持在 95.90 下方,日內跌超 0.3%。歐元兌美元一度漲破 1.1480,刷新日高,日內漲逾 0.3%。

離岸人民幣跌幅收窄逾 40 點,日內跌幅收窄到 100 點以內。路透採訪公布後,離岸人民幣收復 6.84 關口,接近抹平日內跌幅。

現貨黃金漲幅擴大,一度升破 1190 美元 / 盎司,日內漲超 0.4%。

10 年期美國公債殖利率進一步下探,跌破 2.83%,截至最近更新,逼近 2.82%。

重申對聯準會升息不滿 再度炮轟歐元等匯率被操縱

川普上任以來,聯準會已經合計升息五次,其中兩次是在鮑威爾今年 2 月 5 日上任後,分別在 3 月和 6 月。這不是川普近來第一次傳出不滿聯準會升息的消息,上月他就對聯準會和歐盟發表過類似評論。

一個多月前的 7 月 19 日,川普在接受 CNBC 採訪時說,他沒有為聯準會升息「激動」(thrilled),每次經濟走強聯儲就要再次升息。「實際上,我沒有為此開心(I am not happy about it)。但同時我讓他們做他們覺得最適合的事。」

川普當時評價鮑威爾今年出任聯準會主席,稱他在聯儲委任了一個很優秀的人。但他認為聯儲升息可能幹擾美國經濟復甦,稱擔心升息的時機可能不好,在日歐央行都保持貨幣寬鬆時,升息可能會讓美國處於「劣勢」(disadvantage)。他說,歐洲在搞貨幣寬鬆,歐元在下跌。美元在上漲,這讓我們處於劣勢。

華爾街日報報導此後稱,川普是表示,希望聯準會停止升息。

川普上述講話後,7 月 19 日當天,美元指數短線跳水跌破 95.0,一度跌至 94.90 刷新日低,當日稍早曾漲至 95.65,創下一年來新高。

次日川普又在社交媒體表示,歐盟等一直在操縱匯率,並降低利率,而美國在升息,美元也變得越來越強,稱現在收緊貨幣「給我們所做的一切帶來傷害。債務即將到期,而我們正在升息。」

也是在 7 月 20 日,華爾街見聞提到,CNBC 報導稱,宮官員表示,川普擔心聯準會今年會再升息兩次。美國財長和川普的首席經濟顧問都認為聯準會的做法沒錯,「加得越快,結束得越快。」有助理對川普說,預計聯儲會在目標利率達到 2.5% 左右時停手。

而目前聯準會的聯邦基金目標利率區間是 1.75%-2%,實際已接近 2%。這意味著按照上述助理的預計,聯儲再升息兩次就會停手。但聯儲今年 7 月公布的中值預期顯示,聯儲官員預計到 2020 年底利率會回升到 3.375%。這和助理們的預期有不小的距離。

川普可能事與願違 聯準會堅定繼續升息

過去 25 年間,克林頓、小布希、歐巴馬執政的美國聯邦政府基本都沒有公開質疑過聯準會的貨幣政策,力求保證聯準會獨立性。川普周四的舉動打破了歷史傳統。

文章提到,此後多個聯準會前高官和市場人士相繼發聲,雖然大部分人都譴責川普不走尋常路的舉動,但基本沒有人相信川普會真的出手干預貨幣決策。

更有甚者,川普的評論還令聯準會今年內升息的機率進一步上升。

數字投資管理機構 Werthstein Institute 的主席 Giles Keating 此後評論認為,聯準會別無選擇,只能無視川普對其貨幣政策的批評而堅持升息,以此向市場證明自己的獨立性。

本月初聯準會會議如市場所料並未升息,但聯儲聲明中五次提到「強勁」一詞,罕見地評價「美國經濟活動以強勁速度上升」,刪掉了上次會議聲明中的「穩健」增長說辭。其評價經濟活動的「強勁」一詞被三菱日聯證券駐紐約美國利率策略師 John Herrmann 視為顯然是鷹派詞彙。他和一些分析人士都預計,聯準會今年 9 月和 12 月顯然會升息。

今年 6 月公布的聯儲最新利率預測顯示,多數聯儲官員都預計今年將合計升息四次。7 月鮑威爾分別在接受採訪和國會作證時重申了循序漸進升息的立場。從無論哪個方面看,聯準會都展示其正處於年內四次升息的道路。市場也預期四次升息是較大機率的結果。

本周一芝加哥商業交易所(CME)的「聯準會觀察工具」顯示,目前美國聯邦基金期貨交易市場預計,今年 9 月聯儲升息至少 25 個基點的機率為 93.6%,一個月前接近 90%。若每次升息 25 個基點,今年內聯儲共計升息四次的機率超過 61%,幾乎持平一個月前。