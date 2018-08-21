中國車市復甦時點恐延後 部分車用零件股蒙壓

中國汽車工業協會甫公布 7 月汽車產銷量數據，降幅超出預期，國泰證期研究部對此指出，目前終端車市尚未看到回溫現象，庫存也維持高檔，不排除下半年車市復甦時間點恐延後，對於部分台灣相關汽車零組件供應鏈恐有壓，但也可留意表現可望相對佳的業者。

中國 7 月乘用車產銷分別達 172.5 萬台和 159 萬台，月減 10.6%、15.2%，年減 1.9%、5.3%。乘用車銷量明顯低於產量。

以車廠比線來看，東風、長安和長城衰退幅度最大，主要是因部分車款處於新舊汰換期以及雙積分制影響，儘管未來影響將會逐漸降低，但國泰證期指出，短線受影響的供應鏈包括有皇田 (9951-TW)、麗清 (3346-TW) 和智伸科 (4551-TW) 等。

不過，目前一線車廠如一汽、上汽等呈現銷售較強勢的態勢，尤其德系合資品牌 7 月仍維持 6% 成長，再加上一汽大眾在下半年更有積極推出新車款的計劃，因此可留意相關供應鏈如東陽 (1319-TW)、英利 - KY(2239-TW) 等。

國泰證期說明，進口關稅調整後，中國車市終端市場仍沒有看到回溫現象，而市場庫存也持續在高檔，其中，SUV 仍持續呈現下滑，且出現連兩個月的負成長，再加上一般轎車、商用車等成長力道也大幅減弱，市場表現偏悲觀。

展望後市，要留意的是，從經銷商庫存數字來看，6、7 月皆高於過去水準，短期供應鏈拉貨需求會偏弱，原先預估下半年車市將有復甦，但復甦時間點可能延後至第 4 季才會明顯回溫。