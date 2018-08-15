〈車用零件兩樣情〉這些業者上半年獲利皆衰退 智伸科股價摜殺跌停創2年新低

汽車零組件大廠智伸科 (4551-TW) 公布第 2 季財報，由於單季獲利衰退逼近 30%，大幅不如市場預期，近來股價持續走低，今 (15) 日甚至被打入跌停跌出百元俱樂部，是 2016 年 6 月以來首見，可留意到，汽車零組件業者包括吉茂 (1587-TW)、英瑞 - KY(1592-TW)、宏旭 - KY(2243-TW)、大億 (1521-TW) 和廣華 - KY(1339-TW) 等上半年獲利均衰退，股價表現也居於弱勢。

智伸科上半年合併營收 21.88 億元，年增 16.42%，且汽車產品營收比重已拉升至 74.79%，不過，由於毛利率衰退，第 2 季稅後純益年減 29% 至 9785 萬元，每股純益 (EPS)1.19 元，創 10 個季度新低，使上半年稅後純益 2.34 億元，年減 11.32%，EPS 2.86 元。

智伸科指出，今年以來陸續加入量產的部分新關鍵汽車零組件產品訂單，因初期有學習成本和量產前模具相關費用提列，使第 2 季毛利率較去年同期下滑 3.67 個百分點至 26.91%，影響整體獲利表現。

智伸科強調，後市可望隨著新產品的量產學習曲線逐步爬升，推升整體毛利和獲利能力。

除智伸科，可留意到還有不少汽車零組件業者獲利也明顯衰退，台灣最大水箱製造廠吉茂第 2 季稅後純益僅 290 萬元，年減幅 70%，EPS 0.04 元，上半年仍處在虧損狀態。

英瑞第 2 季毛利率大跌 11.68 個百分點至 24.07%，再加上業外虧損，導致單季虧損 1.4 億元，每股虧損 1.42 元，大幅差於去年同期賺逾 6000 萬元；上半年合計虧損 1 億元，每股虧損 1.01 元。

據了解，英瑞雖切入目前北美最大汽車水箱通路商 AutoZone 供應鏈，但上半年出貨進度低於預期，且重工問題也影響出貨與獲利，所幸目前重工問題初步解決，法人認為，目前看來最壞狀況落在上半年，下半年營運需觀察新訂單和投資案狀況，仍有望見轉機。