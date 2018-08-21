盤前財經大事搶先讀2018年8月21日

今日操盤前瞻

法說會：德麥、崇越電、昇陽半導體、康控 - KY、杰力、力達 - KY、聖暉、久元、伊雲谷

除權息：大宇、廣隆、裕日車、映泰、威健、原相、尼克森、華擎、友威科、泓瀚、祥碩、崇佑 - KY、合庫金、康友 - KY、東哥遊艇、青鋼、新漢

私有化資金沒著落 小摩大砍特斯拉目標價 3 成 6 至 195 美元

摩根大通 (J.P. Morgan) 昨 (20) 日表示，在資金來源尚未確定的情況下，特斯拉私有化計畫，顯得過於薄弱，故將其 (2018 年 12 月) 目標價由 308 美元，下調至 195 美元，較上週五收盤價大減約 36%。閱讀全文...

鮑爾的利率政策 川普終於開駡

川普總統對聯準會 (Fed) 的抨擊，週末轉成了對 Fed 主席鮑爾的人身攻擊，川普說他希望鮑爾是一位廉價資金的 Fed 主席，可嘆他却屢次升息。在川普談話的報導公布後，美元走低，美國股市則擴大漲幅。閱讀全文...

〈外銷訂單〉下半年接單旺 估 8 月年增 2.5-5% 全年拚破 5000 億美元

下半年進入旺季，經濟部統計處長林麗貞昨 (20) 日指出，預估 8 月外銷訂單金額約 418-428 億美元，年增 2.5-5%，預期今年訂單高峰期落在 9 月以後，8 月約與 7 月相當，9 月以後接單金額會慢慢往上，今年全年可望突破 5000 億美元。閱讀全文...

撼訊去化顯卡庫存 7 月每股虧損 0.67 元

顯卡廠撼訊 (6150-TW) 昨 (20) 日公布 7 月財務狀況，營收為 1.15 億元，月減 71.68%、年減 71.79%，稅後虧損 0.2 億元，與上月相比由盈轉虧，年減 143.59%，每股虧損 0.67 元。法人指出，撼訊仍在努力消化顯卡庫存，旗下 IPC 上半年已經開始獲利，不過目前顯卡營收占比仍高，第 3 季營運目標為損益兩平。閱讀全文...

人民幣貶勢猛 南僑 7 月純益年減 86% 前 7 月每股純益 1.98 元

南僑 (1702-TW) 7 月因匯兌損失評價損失及大陸天津廠及廣州廠歲修停工 10 日影響下，單月稅後純益大幅滑落到 1097 萬元，月減 81.94%，年減 86.34%，每股純益 0.04 元，累計 1-7 月稅後純益 4.92 億元，年減 13.86%，每股純益 1.98 元。閱讀全文...