輝達推出新顯卡 電競概念股受惠走揚

輝達 Nvidia 週一 (8/20) 發布了新一代遊戲晶片顯卡，預定 9/20 起售，各 PC 廠紛紛推新品搶市，宏碁 (2353-TW) 列入首波顯卡搭載系統商，技嘉 (2376-TW) 也宣布將推出 5 款搭載 Nvidia 晶片系列新顯卡，有望為今年下半年營運增溫。外界推估，台廠新品最快有望 9 月底就能面市。

技嘉受輝達新品激勵，今 (21) 日股價一度漲逾 7%，承啟、麗臺漲幅逾 2%，宏碁受惠列入首波搭載輝達新品，股價同步走揚逾 2%。

法人表示，輝達大改款新繪圖晶片 Turing 推出，運算效能較 Pascal 高出 50%，將為市場帶來換機誘因，但第 2 季礦機 GPU 尚有庫存，估計新品推出後，有利台灣電競市場再一波大成長。

宏碁今日表示，旗下電競品牌 Predator Orion 系列桌機，將列入首波系統商搭載輝達 GeForce RTX 顯示晶片，包括 Predator Orion 9000、Predator Orion 5000、Predator Orion 3000 等，皆可搭載 Turing 架構、即時光線追蹤等技術的最新顯示晶片。

技嘉也同步推出 5 款顯示卡，分別為 Geforce RTX 2080 Ti 、2080 及 2070 等，並搭配旗下風扇散熱、RGB 彩炫燈光等，提高玩家體驗。

法人指出，技嘉由於虛擬貨幣需求不佳，繪圖卡第 2 季出貨季減 3 成為 85 萬片，第 2 季財報表現低於預期，不過受惠輝達新品推出，9 月後業績有望明顯回升，今年第 3 季雖然迎來傳統旺季，估計仍持續消化庫存，營收季增 10% 以內，第 4 季營收恢復成長，預估營收季增 5%。

而主要使用 AMD 系列顯卡產品的華擎、撼訊等廠商，目前尚未有新品推出。撼訊 (6150-TW) 因積極消化庫存，7 月稅後虧損 0.2 億元，每股虧損 0.67 元，今日盤中股價深跌逾 5%，股價再度下探八個月新低。

微星 (2377-TW) 同步使用 AMD 及輝達顯卡晶片，今日也宣布推出 5 大系列輝達非公版顯卡產品，下半年營運有望添溫。