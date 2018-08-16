〈車用零件兩樣情〉盤點獲利飆升業者 下半年旺季動能不容小覷

不同於部分汽車零組件廠第 2 季獲利表現不如預期，導致近期股價遭遇逆風，也有表現相當亮眼的業者，如英利 - KY(2239-TW)、宇隆 (2233-TW) 上半年稅後純益均年增超過 20%，昭輝 (1339-TW) 年增幅高達 150%，而車王電 (1533-TW) 更是大增達 235%，隨著下半年出貨旺季報到，後市持續成長力不容小覷。

車王電近年積極轉型研發電動車電池管理系統、電動巴士、電動載具使用的大容量電池模組、智慧鋰電池儲能櫃和車聯網產品，由於多項產品於今年開始步入量產階段，營收逐步成長，加上業外挹注，推升上半年每股純益 (EPS) 衝上 1.4 元，已賺贏去年全年 1.15 元。

車王電是全球售服市場電壓調節器和車用電子零組件的主要供應商，確定汽車產業將朝向智能、電能及聯網化發展後，今年完成併購電動巴士製造公司華德動能 (2237-TW)，展現跨足電動車產業的決心。

隨著車王電在 BMS(電池管理系統)、48V 智慧儲能電池箱、智慧高壓電儲能貨櫃等技術成熟進入量產階段，持續發展為 BMS 電池管理和智慧儲能模組的領導廠商，後市成長不容小覷。

宇隆在汽車領域多元化的布局也逐漸見到成效，目前除了切入可變正時系統、自動變速箱系統外，已再接獲剎車系統、轉向系統的相關零件專案訂單，也是首次跨入非內燃機領域，預計於 2019 年開始挹注營運動能。

法人認為，宇隆漸漸在汽車領域中朝多向發展，日後有望藉此成功爭取到新能源汽車的相關訂單。