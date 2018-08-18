〈觀察〉太陽能也成慘業 多檔個股每股淨值跌破10元票面價

太陽能產業市況長期不佳，中國官方於今年 6 月初宣布的太陽能六一新政，又讓原先疲弱的產業動能每況愈下，也使不少持續力拚轉盈的台廠，營運情況雪上加霜。受到市況普遍不佳影響，太陽能族群淪為每股淨值低於 10 元的重災區，除原先的 5 檔外，在第 2 季財報公布後，又加入一檔每股淨值跌破 10 元大關的個股。

在第 2 季財報公布前，台太陽能廠中包括國碩 (2406-TW)、元晶 (6443-TW)、達能 (3686-TW)、頂晶科 (3562-TW)、益通 (3452-TW) 與等 5 家個股，每股淨值低於 10 元，而第 2 季財報公布後，綠能 (3519-TW) 也加入行列，成為第 6 家每股淨值跌破 10 元的太陽能個股。目前國碩每股淨值為 8.94 元、元晶為 7.57 元、達能為 6.75 元、頂晶科為 6.12 元、益通為 3.44 元，綠能則為 8.13 元。

從第 2 季財報來看，台太陽能廠中僅中美晶 (5483-TW)、碩禾 (3691-TW)、安集 (6477-TW) 與頂晶科維持獲利，中美晶稅後純益 9.88 億元，每股稅後純益 1.7 元；碩禾稅後純益 6173.8 萬元，每股純益 1.02 元；安集稅後純益 5190 萬元，每股純益 0.55 元；頂晶科稅後純益約 366 萬元，每股純益 0.06 元。

受到中國六一新政影響，市場需求慘澹，太陽能供應鏈價格也持續滑落，台廠獲利情況越趨嚴峻，茂迪 (6244-TW) 第 2 季大虧 20.74 億元，每股虧損 3.85 元，成為第 2 季太陽能廠中虧損最甚者，每股淨值也從首季的 18.82 元，一口氣降至 14.96 元。達能虧損 4.44 億元，每股虧損 1.27 元；太極 (4934-TW) 虧損 4.34 億元，每股虧損 1.21 元；國碩虧損 3.56 億元，每股虧損 1.05 元；元晶虧損 2.67 億元，每股虧損 0.56 元；益通虧損 2.42 億元，每股虧損 0.31 元。

而綠能第 2 季則是由於提列美元負債部位匯兌損失、存貨跌價損失與認列固定資產減損共約 4.56 億元，加上採取選擇性接單，以保有現金優先，使單季稅後虧損達 11.56 億元，每股虧損 2.66 元，其虧損幅度擴大，也使每股淨值首度跌破 10 元關卡。

至於即將於 10 月 1 日正式合併的新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW)，其中，新日光與昱晶虧損均有所收斂，新日光單季虧損 3.9 億元，每股虧損 0.39 元；昱晶單季虧損 3.53 億元，每股虧損 0.66 元。昇陽科則是虧損較首季的 2.12 億元小幅擴大至 2.22 億元，每股虧損 0.6 元。

在太陽能產業景氣嚴峻下，台廠只能在市場狹縫中求生存，因應市況的劇變，持續調整營運模式，並朝著損平目標邁進，以避免成為下一個落入每股淨值跌破 10 元重災區的個股。