〈觀察〉電商業創新行銷無極限 各有各的盤算

在電商殺成紅海一片的市場中，國內大型電商平台業者 YAHOO 奇摩購物中心本周宣布祭出搶客新招─電話行銷，其實，電話購物已不是新玩意，但對於 YAHOO 業者來說，是接觸到另一新客群的新機會，除了奇摩，網家 (8044-TW) 正強打自家的 Pi 拍錢包，藉此將服務觸角擴及全消費場域，東森 (2614-TW) 旗下東森購物則大打獨家商品牌，富邦媒 (8454-TW) 甚至開賣中古車、並申請保險銷售中，只能說，網購業者越來越全能，瞄準客源也越來越廣泛。

YAHOO 奇摩表示，銀髮族購物實力驚人，平均客單價也最高，但因操作網購相對年輕人困難，成為尚待開發而成長潛力龐大的消費客群，這次規劃推出電話購物─小金孫專線，就是讓銀髮族可透過撥打電話，快速告知 Yahoo 奇摩服務人員想要的商品和送貨地址，並以貨到付款的方式結帳，目前已快速開放多達 10 萬款品項可藉此方式訂購，後續的搶客效應不容小覷。

不同於 YAHOO 奇摩著重在開發新客群，網家將發展重心放在支付情境的引導，強打自家的「Pi 拍錢包」，已陸續開通信用卡費、電信費、水電費、醫院行動批價、北市圖書館借閱證到實體超商或消費通路等，也就是說，希望就此綁住全客群在生活上的消費習慣，創造源源不絕的人流。

富邦媒則是開創了以往網購大型平台很少發展的新業務，例如已上線近 1 年的網路書店，還有推出不久的中古車業務，等於將過去單一化的網路服務整合到自家平台上，甚至正在申請保險銷售資格，這也讓過去以女性為主力客群的 momo 購物網，來客更加多元。

東森購物除了已擁有網路購物、電視購物和型錄購物等多元通路，更是大打獨家牌。

東森集團總裁暨策略執行長王令麟日前直指，台灣零售業正面臨臉書、LINE 等系統業者加入搶攻零售消費市場，必須更加強會員服務，同時，還要去中間化讓商品價格更有競爭力、同時正開發自有品牌保健和美妝品，並持續進口獨家商品吸引消費者來做出差異。

可觀察到，東森購物最新動態是與韓國樂天電視購物台合作，獨家引進韓國熱銷商品在台販售，是東森購物繼與韓國現代電視合作後，第 2 家合作的韓國電視購物，目標是─讓消費者快速買到韓國當紅搶手的生活用品及美容保養品，已逐漸做出日韓專賣頻道的口碑。

整體來看，隨著網購業蓬勃發展，商品資訊已越來越透明，賣商品已是最基本的服務，各大平台都在積極思考不同的營運模式、並尋找新客源，儘管發展目標都不同，但最終方向都在追求不斷的成長趨勢。