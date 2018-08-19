〈名師解盤〉本周弱勢整理機率大 投資留意一指標三族群

台股 17 日終場 10690.96 點，失守年線，統計周下跌 292.72 點。法人表示，近一周大盤走勢處於下跌走勢，主要是受到國外市場波動影響；展望本周，若台股要回穩，關鍵在於內資要做多，此可留意被動元件是否持續反彈；投資布局上，則可留意蘋概股、傳產和電子族群等。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，上周亞股普遍走弱，加上外資不買，權值股漲不動，內資同步調節，指數近一周處於下跌走勢；展望本周，建議可留意低檔承接力道，並看好傳產股中的水泥、塑化，另電子股和蘋概股也可多加留意。

蕭乾祥指出，整體來看，估計本周指數將於 10500 至 10800 點弱勢整理，而回穩的關鍵在於內資的態度，目前中性看待台股，但不偏空。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示，美土兩國紛爭致使土國貨幣里拉出現重貶的影響仍餘波盪漾，後續發展值得關注，但隨著指標股回穩、美中有望重啟貿易談判等利多消息紛沓而來，也留給台股更多空間。

觀察近期盤勢，廖哲宏表示，類股快速輪動且仍在持續消化利多利空，持續欠缺主流股和方向，包括晶圓代工、權值股和被動元件等重要指標股的表現，持續牽動市場走向。

而近日包括被動元件板塊止跌反彈，蘋概股也因指標科技股走強、鋪貨旺季等激勵有機會重拾多頭。

展望後市，布局上可觀察兩大方向，包括第一、iPhone 新機發表倒數，有望啟動鋪貨潮，相關概念股可望受惠，故可觀察蘋概股是否有機會利空出盡；第二、過去表現相對強勢的被動元件板塊，近期如有明顯止跌反彈表現，亦可增添市場信心，帶動部分資金回流，有助穩定籌碼面。

技術面上，近一周台股跌幅較大，且周線曾經跌破年線支撐，短期間能否收復將是重要觀察指標。從周線來看，近期第四度來回測季線，而季線位置也約在最大量能區附近，故跌破季線確立下，應會修正至半年線附近找支撐。

若投資人如果仍看好台股後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如 臺股指凱基 7C 購 07 (081376 -TW)、臺股指日盛 82 購 03 (083996-TW)、臺股指元大 7C 購 08(080134 -TW) 等。