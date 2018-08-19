四家金控法說8月底前接力賽 聚焦重點搶先看

8 月為金控法說會高峰，隨著下半月到來，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)、新光金 (2888-TW)、第一金 (2892-TW) 將接續登場，適逢金管會釋出金金併題材，其中國泰金、富邦金都在金金併點名名單中，勢必將成為法說會焦點；此外，各金控對中美貿易戰等國際經濟情勢的看法也將是重點；其餘如：富邦金的產金分離議題，新光金的獲利及投資策略，第一金的純網銀、海外布局等都可望是法說會重點。

金控股第 2 季法說會在 8 月陸續登場，根據目前公布資訊，後續還有國泰金的 8/23、富邦金的 8/29、新光金的 8/30、第一金的 8/31。

法人預期，這次金融股法說會聚焦三大議題。第一，金管會為推動金金併，開啟非合意併購大門，將修改證交法公開收購規定，讓金金併成功機率可能再攀高。

接下來的四場法說會，就有國泰金、富邦金在金金併點名的名單中，據金管會規定，買家取得控制性持股後，資本適足率及雙重槓桿比率，須符合法定標準，而富邦金、國泰金兩大金控的雙重槓桿比分別為 103%、106%，為全體金控業中最低，倘若以兩家金控目前淨值分別為 5524 億元、5993 億元計算，能新增併購規模的上限分別為 1197 億元和 1140 億元，要金金併可說是本錢雄厚，重點就在於併購對象。

第二個受關注的是美中貿易戰的影響，以及對美國升息的看法，雖然美國總統川普 7 月中曾釋出不希望再看到美國聯準會 (Fed) 升息訊息，但是，市場多預期 9 月升息機率仍高達 90%，但美國升息腳步有放緩趨勢，金融機構看好的升息循環利多恐將受影響，也會牽動金融業年底前的投資布局。

此外，富邦金的產金分離議題，由於金管會調查發現，富邦金董事會通過的提案，都有副董事長蔡明忠簽署同意，已違反產金分離原則，金管會已要求富邦金 2 個月內、也就是 10 月之前要限期改善，否則將「命令解任」蔡明忠職務；此案發生至今，富邦金都未有所回應，由於牽動高層人事，預期也可望成為法說會重點。