土耳其里拉暴跌英國遊客忙「抄底」 外幣兌換商「斷貨」

因為匯率暴跌，土耳其里拉成為國外遊客眼中的香餑餑，連外幣兌換商手裡的里拉都「斷貨」了。

當地時間 8 月 15 日本周三，英國外幣兌換機構 International Currency Exchange（ICE）公布，該公司的可兌換土耳其里拉已於周二告罄，這是源於趁里拉貶值之機，赴土耳其的英國遊客人數達到史無前例的水平。

ICE 稱，在公司英國官方網站上，土耳其里拉的訂單較上月平均水平暴漲 24000%。大部分 ICE 的英國門店都已無里拉可兌，還有少數留給了倫敦 Luton 和 Doncaster 兩個機場。

ICE 的總經理 Louis Bridger 稱，里拉出現「史無前例的需求」，ICE 在與供應商和土耳其央行合作，增加存幣，但需求很高，在周四上午以前，ICE 還無法線上提供里拉。建議未兌到里拉的遊客選用美元和歐元等在土耳其當地容易兌換的替代貨幣。

英國《旗幟晚報》還提到，英國郵局和旅遊集團 Thomas Cook 周三都透露里拉短缺。過去一周，英國旅遊局旅遊貨幣兌換服務機構 Post Office Travel Money 旗下分支的里拉需求幾乎是去年同期的三倍。

英國《衛報》指出，里拉的需求大增意味著，很多英國人決定抓住土耳其貨幣危機的機會，去土耳其度假。

目前在 ICE 平台，一英鎊可以換到 7.7 里拉，今年 7 月初兌換 6 里拉。



上周五美國政府決定將對土耳其徵收的鋼鋁關稅翻倍，美國制裁升級的消息傳出後，里拉兌美元當天一度接近跌破 6.30，創歷史新低，日內曾重挫 20% 以上，創 2001 年以來單日最大跌幅。本周一里拉兌美元一度跌近 10%，逼近紀錄低點 7.2400。

周三土耳其宣布對部分自美國進口產品徵收高額的報復性關稅，包括將進口自美國的乘用車、酒類、煙葉和大米關稅分別提高 120%、140%、60% 和 50%。

此後土耳其銀行監管機構宣布加大對銀行互換交易總量的限制，並批准了貸款重組規則，使做空里拉的交易受到遏制，且幫助銀行緩解不良貸款所帶來的負擔。

上述措施出台後，里拉兌美元反彈，後傳出卡塔爾承諾對土耳其提供 150 億美元直接投資的消息，里拉得以保持反彈勢頭，從接近 6.6 關口回落到 6.0 下方。截止發稿，漲幅超 6%。目前守住 6.0，日內漲約 6%。

不過，有分析認為，這一做法是「治標不治本」，土耳其當前更需要的是升息且大幅升息。彭博社援引倫敦諮詢機構 Medley Global Advisors LLC 的分析師 Nigel Rendell 表示，這些措施「針對的是近期里拉弱勢的表象而不是原因」，要治癒持續疲軟的本幣需要的不是流動性措施和政策調整，而是更高的利率。

英國《金融時報》也援引倫敦荷蘭銀行新興市場貨幣策略師 Piotr Matys 表示，從基本面上，引發本輪土耳其里拉大跌的基本因素並沒有改善。土耳其央行需要「大幅」提高利率才能使里拉脫困。