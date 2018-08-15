對美國商品加徵5.33億美元關稅 土耳其揚言將繼續報復

土耳其今 (15) 日宣布，將對美國進口商品加徵關稅，總額約 5.33 億美元；土國貿易部長 Ruhsar Pekcan 表示，土耳其會繼續對美國的不義之舉，進行報復。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

週三上午，土耳其政府宣布，將提高汽車、酒精飲料、菸草及化妝品等美國進口商品關稅。

土國總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 簽署的法令顯示，美國進口房車、酒精飲料及菸草，關稅將分別增加 120%、140% 與 60%。

根據 Dayton Daily News 報導，Pekcan 表示，對美國進口商品加徵的關稅，總額約 5.33 億美元。

Pekcan 稱，美國是很重要的貿易夥伴，「但並非土耳其唯一的夥伴，我們還有其他夥伴。」

Pekcan 說，政府會繼續保護土耳其公司權益，並對對美國的不義之舉，進行報復。

美國對土耳其的制裁，肇因於土耳其指控 1 名美國牧師 Andrew Brunson，暗助土耳其反對派，發動軍事政變，並將其監禁近 2 年；美國總統川普上台迄今，已多次要求釋放該名牧師，但皆被艾爾段拒絕。

美國總統川普上週下令，將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅，提升 1 倍，里拉兌美元跌勢因此加劇。

艾爾段不甘示弱，強調土耳其不會在這場經濟戰中落敗，並揚言抵制 iPhone 等美國電子產品。

台北時間週三晚間 8 點 50 分，Investing.com 數據顯示，美元兌里拉跌逾 3.6%，至 6.1188。