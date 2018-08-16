美中將「重啟談判」 背後隱含三大訊號 人民幣樂衝3月來最大漲幅

中美貿易談判又重啟，中國商務部今 (16) 日上午發布兩段話的聲明中，卻暗藏三大玄機。受此激勵，人民幣上午更上演 3 月來最大上漲，升值幅度一度超過 1%。

中國商務部今天上午發布短短兩段話聲明： 應美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於 8 月下旬率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商。 中方重申，反對單邊主義和貿易保護主義做法，不接受任何單邊貿易限制措施。中方歡迎在對等、平等、誠信的基礎上，開展對話和溝通。

短短 100 多字的新聞稿中，至少釋放三大訊號：

首先，這次中美磋商是由美方發出邀請。聲明中開宗明義就點出「應美方邀請」，代表美方也在調整立場，試圖打破當前僵局。畢竟中美這回史無前例的貿易摩擦，也對兩方企業和產業帶來重大損失。從先前美方釋出的訊號來看，雙方先前應該已經過多輪工作層面接觸，包括電話溝通等，才有這回 8 月下旬的副部長級磋商。

第二，這回雙方都先派出副部級官員接觸，態度相對謹慎。依照商務部的最新聲明，中國這回代表談判的是商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，美方則是財政部副部長馬爾帕斯。

回想幾個月前，中美先前的磋商都派出部長乃至更高層級的官員，中國方面有副總理劉鶴，美國上回赴中談判時，更派出商務部長羅斯、財政部長梅努勤、白宮貿易顧問納瓦羅等超級豪華陣容。但最後美國總統川普在 6 月 15 日撕毀協議，宣布對 500 億美元從中國進口商品加徵高額關稅，引發市場錯愕。

這回雙方先派出副部級官員試水溫，看看對方的誠意與談判條件，不過按照先前的經驗，就算達成談判共識，美方會否再度毀約，仍是未知數。

第三，中國再度重申反對單邊主義與貿易保護主義，不接受任何單邊貿易限制措施，向美方放話。開出的代表條件若不對等，中國決不可能接受，要求在「对等、平等、诚信」的基礎上溝通。

受中美恢復談判激勵，人民幣今天漲勢驚人，原本昨晚一度跌破 6.95 關卡的離岸人民幣，今早出現久違的反彈氣勢，最高一度反彈至 6.8652，大漲 710 點，升值幅度逾 1%。在岸人民幣同樣追隨離岸漲勢，最高一度升到 6.8776，大漲 500 多點。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

儘管人民幣今天上演漲聲響起，不過市場仍關注距離 7 這個重大心理關卡。外電報導，目前一線人員更擔心企業等的一致性預期，包括大規模提前償還外債等，企業負債本幣化操作會持續的對匯率形成負反饋，反而逼的人行不得不出手，反而引發 2015 年 811 匯改至 2017 年期間的狀況。

要注意的是，目前人民幣走勢已經有一段時間偏單邊，預估若美元指數繼續漲，人民幣可以跌的少一點，等美元指數一旦調整，則可藉力推高人民幣，波動率提高勢必推高單邊押注成本。