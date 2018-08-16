離岸人民幣盤中跌破6.95 一日失守六道關口

美股開盤後，全球市場恐慌情緒加劇，美元一枝獨秀，非美貨幣全線下跌，人民幣失守多道關口。

本周三 23 點 30 分，在岸人民幣兌美元收報 6.9350 元，較周二夜盤收盤跌 514 點；全天成交量 285.34 億美元，較周二縮水 11.15 億美元。周三全天，在岸跌破從 6.89 到 6.93 五道關口，其中 19 點以後就有 6.91 到 6.93 三道關口。

15 日將近 23 點，離岸人民幣兌美元盤中跌破 6.95，日內跌約 500 點，最低曾觸及 6.9587 元，逼近 6.60。15 日全天連破 6.90 到 6.95 六道關口，日內振幅超過 600 點，其中 19 點以後失守 6.93 到 6.95 三關口。

進入 16 日，隨著美元指數回落，離岸人民幣跌幅有所收窄，收復 6.95 關口。

16 日 4 點 59 分， 離岸人民幣兌美元報 6.9472 元，較周二紐約尾盤跌 488 點，盤中整體交投於 6.8941-6.9587 元區間。

美元指數在美股開盤後進一步擴大漲幅，15 日接近 22 點險些升破 97.00，日內不斷刷新去年 6 月以來最高紀錄，進入 16 日漲幅收窄，截至最近更新，處於 96.70 下方。

周三在岸人民幣兌美元官方收盤價報 6.9049，創逾 15 個月新低，較上日官方收盤價跌 219 點，較上日夜盤收盤跌 213 點。

午後 13 點 25 分，在岸人民幣繼續擴大跌幅，跌破 6.91 創去年 4 月以來新低。不過，不到一小時內，在岸人民幣兌美元收復 6.90 關口，較日低反彈逾 100 點。

中證報報導提到，對於 15 日人民幣跌破 6.90 關口，分析人士指出，在美元指數延續強勢的情況下，人民幣短期承壓調整是正常的市場化表現，若美元繼續向上突破，不排除人民幣仍有調整的可能，不過綜合基本面和政策預期來看，人民幣無繼續大幅貶值的壓力，目前市場對人民幣匯率的預期總體仍持穩。

以下為 8 月 15 日早上首發原文：

8 月 15 日周三，美元持續走高，美元指數漲 0.15% 報 96.81，創下去年 6 月以來的階段新高。

多數非美貨幣下跌。歐元、英鎊對美元均創下逾一年新低，歐元 / 美元現報 1.1327，英鎊 / 美元報 1.2696。

在岸人民幣對美元跌破 6.9 關口，較上日夜盤跌 200 點，創 2017 年 5 月來新低。離岸人民幣也創下逾一年新低。

美元 / 日元晨間溫和上漲，突破 110.3。

新興市場貨幣繼續下挫，受到美元上漲影響跌勢加速。美元 / 土耳其里拉晨間一度上漲 2.3%，現報 6.5503。里拉昨日觸及支撐位大幅反彈。

新加坡元、韓元晨間對美元均有下跌。截止發文，離岸人民幣一度跌破 6.92，創下去年 3 月以來的新低。

南非蘭特晨間跌超 1.5%，印尼盾亦跌近 1%。

黃金期貨跌破 1190 美元後持續下挫，原油也在強勢美元的拖累下價格下挫，布油日內跌 0.2%，美油跌近 0.5%。