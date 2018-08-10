能源盤後─原油受美中貿易戰波及 全球供應數據短期內出現爭端 油價小跌

由於市場預期原油將被捲入美中貿易爭端，以及美國股市數據利空的下行壓力，油價週四 (9 日) 大幅下跌。

布蘭特原油期貨收低 0.26 美元，或 0.36% 至每桶 72.02 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.24 美元，或 0.36% 至每桶 66.70 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.97% 至每加侖 2.000 美元。

天然氣收低 0.003 美元，或 0.10% 至每一千立方英尺 2.946 美元。

隨著貿易緊張局勢升級，中國週三 (8 日) 公布了美國商品關稅新清單，對進口美國的 160 億美元產品徵收 25% 關稅。雖然原油被排除在目標產品清單外，但分析師和貿易商認為最後還是會受到波及。

這兩年來，中國已成為美國原油的最大買主，2017 年購入了美國原油出口的五分之一，達 8000 萬桶原油。目前中國 70% 的能源依靠外部來源，IEA 預計至 2040 年這個數字將攀升至 80%。

如貿易戰再升溫，中國對美國的原油需求將減弱，意味著更多的美國原油將往大西洋移動，可能會給北海基準的布蘭特原油價格走低帶來壓力。

美國能源信息署 EIA 週三 (8 日) 公布的數據顯示，截至 8 月 3 日美國原油庫存減少 140 萬桶，低於預期。同時，汽油等原油和燃料庫存總量升至 1 月初以來的最高水平。

美國對伊朗經濟制裁有望在 11 月時對油價進行更多的下修。而伊朗原油的買家也開始找尋替代供應商做未來的更換，代表到時全球供應量將每日減少 150 萬至 200 萬桶原油。

此外，目前沙烏地阿拉伯 7 月的原油產量數據也備受爭議。沙國的說法為 7 月份稍有減產，而美國政府及第三方機構預計該月有增產。目前數據爭議差為每日 50 萬桶原油。