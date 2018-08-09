能源盤後─美原油庫存達7月新高 美中貿易戰升溫 油價跌

美國石油和燃料庫存總量達到 7 個月高點，美中貿易緊張局勢升級也降低了近期需求的預期，週三 (8 日) 油價跌至 6 週以來的最低水平。

布蘭特原油期貨收低 2.47 美元，或 3.31% 至每桶 72.18 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 2.39 美元，或 3.46% 至每桶 66.78 美元。

美國汽油期貨價格收低 4.09% 至每加侖 2.018 美元。

天然氣收高 0.048 美元，或 1.66% 至每一千立方英尺 2.945 美元。

美國能源情報署 EIA 週三報告，雖然上週原油庫存量與前週相比略有下降，但投資者更關注更廣泛的原油總量和汽油等燃料庫存量。整體共增加了 330 萬桶，至 12 億桶，也是自 1 月初以來的最高水平。這對價格利空，因為它表明需求跟不上供應。

EIA 表示，美國每週石油產量從前一週的 1090 萬桶下降至每日 1080 萬桶。這表明了德州的潛在物流問題及原油管道的數量缺乏，迫使石油生產商暫時克制產能。

由於煉油廠在夏季駕駛季節後將進入維修季節，庫存有望因此增加，而原油市場的價格有可能進一步走低。

美中貿易戰之間就關稅問題加劇了油價走低。週三，中國商務部採取報復行動，表示將對美國 160 億美元的進口進行額外 25% 關稅，與美國對中國實行的關稅金額相符，於 8 月 23 日生效。生效日期也與美國關稅同日。

分析師表示，未來幾天原油市場可能還會進一步下滑，特別是因為許多投資者一直希望看到美中貿易緊張局勢緩和，但卻發現情況惡化。