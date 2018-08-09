【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

昨日晚間中國針對美國價值 160 億元商品課徵 25%，使得市場擔憂中美貿易戰再度升溫影響，推動今日台股呈弱勢，終場台股下跌 47.18 點，跌幅 0.43%；籌碼面上，外資現貨部位賣超 7.28 億元，期貨約當現貨部位賣超 35.68 億元，外資期現貨部位合計賣超 42.95 億元。

《國際金融市場焦點分析》

週三盤後中國証監會公布深化改革和擴大開放等五大措施，向市場傳遞政府穩金融與穩匯率的決心，今日滬指開盤受貿易戰升溫衝擊小幅開低，隨後在科技類股拉升之下，指數急漲翻紅並持續擴大漲幅，午後創業板大漲近 4%，一度站上 1500 點，行業板塊受到激勵呈現普漲態勢，滬指大漲 2%，盤中收復 2800 點，A50 期貨也在中國平安一度上漲逾 4% 領漲下，一反昨日弱勢大漲超過 300 點。

《國際商品市場焦點分析》

昨日晚間中國宣佈針對美國原油及汽車等價值 160 億元商品課徵 25% 關稅，市場擔憂中美貿易戰升溫將會影響原油需求，加上 EIA 公佈原油及汽油庫存數據皆不如市場預期，導致 WT 原油期貨及布侖特原油期貨同步下跌超過 3%；貴金屬市場方面，市場擔憂中美貿易戰升溫，資金流入美債市場，使得美債殖利率及美元走跌影響，推動黃金及白銀期貨昨日同步呈現上漲。

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