能源盤後─川普重新實施伊朗制裁 供應面維護原油價格

美國總統川普在推特 (TWTR-US) 上表示，美國政府將嚴格執行對伊朗重新的制裁，尤其是伊朗的石油出口，使油價週二 (7 日) 上漲。

布蘭特原油期貨收高 0.75 美元，或 1.02% 至每桶 74.50 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.08 美元，或 0.12% 至每桶 69.09 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.28% 至每加侖 2.092 美元。

天然氣收高 0.031 美元，或 1.08% 至每一千立方英尺 2.891 美元。

今年 5 月，美國從 2015 年與伊朗的國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，並表示將重新實施制裁。週一 (6 日)，川普簽署了一項行政命令，將實施許多制裁項目，例如禁止向伊朗伊斯蘭共和國政府出售美元等。

除非伊朗符合美國的要求，否則更為嚴厲的措施預計將於 11 月生效。川普在週二 (7 日) 發布的一份推文表示，任何與伊朗做生意的人都不會與美國做生意。

分析師表示，特朗普的聲明明確指出，美國不打算讓一些主要貿易夥伴獲得豁免，以便 11 月後繼續購買伊朗石油。分析師普遍預計，如果美國實施全面制裁，每日約有 250 萬桶伊朗的原油出口可能面臨風險。

川普推文 / 圖：推特

此外，沙國原油產量從 6 月份的每日 1049 萬桶下降至 7 月份的每日 1030 萬桶左右，這樣的產量持續支撐著原油價格。

然而，此數據並非官方數據。OPEC 將於 8 月 13 日公布 7 月份的官方月度石油市場報告。

週二，美國能源信息署 EIA 將美國 2018 年的石油產量預測從一個月前的 1080 萬桶下調至每日 1070 萬桶，可能反映德州原油管道的限制迫使生產商放緩的跡象。

行業組織美國石油協會 API 週二 (7 日) 晚間表示，其本週數據顯示原油供應減少 600 萬桶，汽油庫存增加 310 萬桶，蒸餾分油庫存增加 180 萬桶。