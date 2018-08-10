耶魯經濟學家：兩大因素有助預測比特幣價格 有0.4%機率價格歸零

兩位耶魯經濟學家發布研究報告指出，加密貨幣過往的走勢顯示，可以透過「動能效應」及「投資者關注效應」等指標，大致預期加密貨幣的走勢。基本上這個產業在大漲大跌時，通常延續超過一週時間。

Aleh Tsyvinski 和 Yukun Liu 發表了題為〈加密貨幣的風險和回報〉的研究報告，透過研究主流加密貨幣的歷史數據，包括比特幣、以太幣及瑞波幣，來找出走勢的關聯性。觀察這些貨幣價格行為的每日及每週頻率，提供一個「風險回報權衡」算法。

報告指出，宏觀經濟因素對股票、貨幣及商品有較大的影響，卻很難影響加密貨幣的價格，加密貨幣更常出現的影響因素，是「強烈的時間序列動量 (time-series cryptocurrency momentum) 效應」。

動能效應

Tsyvinski 指出，「動能效應」歸結起來很簡單，如果它們開始強漲，就會一直漲；出現暴跌，很容易繼續跌。

例如，但貨幣出現一週大漲 20% 的情況，應該被視為買進信號。交易者應該持有資產至少一週，然後再獲利了結。同樣地，如果出現一週大跌的情況，是投資人需要快速離場的信號。

投資者關注效應

另一個影響因素是「投資者關注效應」，研究者建立了 Google 關鍵字搜索「比特幣」、「以太幣」與「瑞波幣」的數據變化情況，與價格數據進行比較。當資產查詢數高過平均值較多時，價格會在未來幾週上揚。

另一方面，如果搜索負面關鍵字，如「比特幣駭客」增加，預期價格將下跌。

報告指出，當有關「比特幣」的推文數增加 1 個標準差，比特幣價格有望較前一週上升 2.5%。

價格歸零的可能性

此外，兩人也透過統計計算加密貨幣的「隱含災難值」，出現時這些資產價格可能變為零，計算的結果，比特幣為 0.4%、瑞波幣為 0.6%、以太幣為 0.3%。

做為比較，歐元變得毫無價值的可能性為 0.009%，澳元為 0.003%，加元為 0.005%。因此，Liu 表示，0.4% 看起來也許很低，但和傳統貨幣相較，這是個巨大的風險。