大陸聚酯新增200萬噸產能 EG報價900美元有撐 東聯上半年EPS1.25元

大陸聚酯開工率維持 9 成高檔，EG(乙二醇)報價穩在 900 美元，東聯 (1710) 第二季毛利率 14.95%，稅後盈餘 4.93 億元，每股盈餘 0.56 元，較去年同期 0.01 元，獲利明顯改善，上半年稅後盈餘 10.92 億元，年增率 1.35 倍，每股盈餘 1.25 元。7 月大陸聚酯產業開動率達 9 成，EG 需求強勁，華東港口庫存由 6 月 28 日 79.8 萬噸，已降至 8 月初 57.2 萬噸，近期人民幣匯價回貶值，美元成本墊高，貿易商對購買進口 EG 觀望，今年大陸聚酯有 200 萬噸產能開出，大陸禁止廢料進口，需求買盤支撐下，近期價格漲回到 930 美元。



儘管先前定檢停車 EG 產線陸續恢復生產，中海油惠州年產能 45 萬噸新廠將於 7 月中旬投產，8 月大陸聚酯產業依然暢旺，庫存維持 3-10 天低檔，聚酯開工率仍有 9 成，人民幣貶值削弱進口量，華東庫存可望持續下降，備貨買盤推升下，讓第三季 EG 價格有撐。



東聯遠東聯石化 (揚州廠) 於去年量產，產能挹注，去年兩岸 EG 年產能達 92 萬噸，逼近百萬噸大關，為了降低 EG 對營運影響的波動性，除了 EG 之外，增加 EO、EA、EOD 等特化產品布局。