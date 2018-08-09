〈中磊法說〉上半年稅後純益年減4成 每股純益1.32元

網通大廠中磊 (5388-TW) 今 (9) 日召開法說會，上半年財報受到美中貿易戰影響，中國客戶遞延出貨，加上原物料上漲，營收減少 10 億元以上，稅後純益 3.23 億元、年減 40.95%，每股純益 1.32 元，毛利率雖然維持在 13% 附近，不過營收減少，導致營益率無法維持在 4 至 5% 水準。

中磊今日公布第 2 季財報，營收 73 億元，季減 8.33%、年增率大約持平，毛利率 13.01%，與第 1 季約略持平，年增約 0.07 個百分點，營益率 1.41%，季減 1.23 個百分點，年減 2.46 個百分點，寫 8 年半來單季新低，稅後純益 1.38 億元，季減 25.81%、年減 56.6%，則寫下 5 年來單季最低紀錄，每股純益 0.56 元。

中磊上半年營收 152.63 億元，年減 13.41%，毛利率 12.99%，年減 0.01 個百分點，營益率 2.1%，年減 1.47 個百分點。

中磊表示，受零組件供應鏈影響，加上美中貿易戰影響，中磊刻意降低毛利率較低的家用閘道器產品出貨量，優化產品組合維持毛利率，不過營益率受到營收減少影響，仍然呈現下滑。

中磊總經理王煒指出，公司從三、四月就籠罩在美中貿易戰風暴中，只是沒有想到第 2 季表現仍低於預期，上半年營收減少逾 10 億元。

中磊指出，美中貿易戰的中興事件影響延遲出貨，會在 8 月開始恢復出貨，未來還是會回到正常出貨水準。

觀察中磊上半年營收占比，今年上半年家用閘道器出貨占比為 38%，較去年減少 16 個百分點，固網行動匯流產品占比為 38%，較去年增加 13 個百分點，智慧家庭監控產品及商業網通設備占比皆為 12%。

中磊 7 月營收為 27.25 億元，月增 3.06%、年減 16.65%，營收為今年單月次高，累計 1 至 7 月營收為 179.88 億元，年減 13.92%。