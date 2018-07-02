第二季EG報價守穩900美元 東聯除息行情穩健

東聯 (1710) 於今 (2) 日除息，每股配息 1.75 元，除息參考價 31.15 元，農曆年後，大陸聚酯業復工順利，平均開工率拉升到 97% 以上，第二季 EG(乙二醇)報價守穩在 900 美元，加上原料供應較第一季來穩定，揚州全能量產下，第二季營運不宜看淡，東聯除息首日震盪走高。今年全球 EG 需求量 2850 萬噸，大陸又為主要需求地，全年需求量約為 1550 萬噸，年增率約 1 成，進口量約 800 萬噸，大陸於去年 7 月 1 日禁止廢塑料進口，約有 250 萬噸 PET 產品採用原生料，這等於 EG 需求刺激具有加乘效果。



東聯遠東聯石化 (揚州廠) 於去年量產，產能挹注，去年兩岸 EG 年產能達 92 萬噸，逼近百萬噸大關，東聯第一季營收 78.83 億元，稅後盈餘 5.98 億元，季增率一倍，年增率 32.3%，每股盈餘 0.69 元，4、5 月營收分別 30.32 億元、23.43 億元，年增率 58.61% 以及 2.27%，第二季獲利可望持穩第一季水準。



為了降低 EG 對營運影響的波動性，東聯除了 EG 之外，增加 EO、EA、EOD 等特化產品布局，去年特化產品出貨量約 18 萬噸。





