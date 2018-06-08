東聯去年EG年產能逼近百萬噸 特化產品出貨量約18萬噸

油價漲升，大陸禁止塑膠廢料進品，PET 採用原生料需求帶動，去年下半年 EG(乙二醇)報價反轉，東聯 (1710) 遠東聯石化 (揚州廠) 產能挹注，去年 EG 兩岸年產能達 92 萬噸，逼近百萬噸大關，東聯董事長徐旭東表示，公司仍在轉型特化，去年特化產品出貨量約 18 萬噸，大陸對 EG 進口量將由每年平均 600-700 萬噸，增至 800 萬噸，新增產能不及供應量成長，這對 EG 市況有正面助益。東聯於五年前決定擴增高雄林園 EO 約 5 成產能，下游 EA、EG 亦增加 4 成，並著手籌建揚州新廠布建 EO、EB、EOD 產線，該廠的產能為高雄廠一倍，揚州廠挹注下，去年全年營收達 289 億元，年增率 48%，創下歷年新高。



東聯副董席家宜分析，去年揚州廠全年量產，產能較前年倍增，加上 OPEC 減產，國際平均油價由前年 43 美元推升到去年 51 美元，今年上半年來到 65 美元，公司 EG 產品有 2 位數百分比成長，儘管下半年仍有油價走勢仍有變數，若是油價能夠守穩在 70 美元，今年應該有不錯成績單。



對於全球 EG 市場，席家宜分析，今年全球 EG 需求量 2850 萬噸，大陸又為主要需求地，全年需求量約為 1550 萬噸，年增率約 1 成，進口量約 800 萬噸，大陸於去年 7 月 1 日禁止廢塑料進口，約有 250 萬噸 PET 產品採用原生料，這對 EG 需求具有加乘效果。



東聯總經理蔡錫津說，大陸已有 14 個類似六輕石化專區在發展，公司發展不能仰賴產能極大化，必須從製造下手，已規畫由 EO 發展到 PO(環氧丙烷) 等產品，下半年高階電子級產品有機會出貨。





