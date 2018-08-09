〈房產〉購屋看這裡 北市松山、大同及中山新建案議價率都逾2成

據市調機構住展統計，今年 6 月大台北地區新成屋、預售屋建案平均議價率，最高前 5 名行政區依序為松山、中山、大同、萬華、三峽；其中松山、中山與大同等 3 個行政區，新建案平均議價率均超過 2 成以上。

此現象的出現，主要來自今年來大台北地區新建案平均議價率持續收斂，但仍有少數區域議價率居高不下，關鍵原因在當地建案普遍開高價，但成交價拉抬不動，因此使議價率增加。

住展企研室經理何世昌指出，議價率可當作購屋者殺價的參考，假如議價率超過 2 成以上，一開始出價可從開價 7 折、75 折談起，然後再慢慢往上加價；若議價率只有 1 成多的區域，則從 8 折、85 折談起，才不會被當成肥羊宰

住展統計指出，今年 6 月松山區為大台北議價空間最大的行政區，其 6 月新建案平均開價每坪 156.1 萬元，平均成交價每坪 119.8 萬元，其中議價率高達 23.26%。事實上，今年來松山區建案議價率居高不下，今年 1 月還一度飆到 23.88%，關鍵是部份建案陸續讓利銷售造成。

台北市松山讓利重災區主要集在於八德路四段、饒河街、松河街到塔悠路一帶，尤以饒河街與松河街最慘烈，甚至有建案最低成交價只有每坪 60 餘萬元，價位比台北市蛋白區還低；由於松山區業者讓利，建案為求成交，紛降低成交價，但普遍未調降開價，所以議價空間才會如此之高。

議價率第 2 高的中山區，議價空間大是該區房市特點之一；近年來，中山區議價率多維持在 2 成多左右。中山區 6 月建案平均開價為每坪 124 萬元，平均成交約 95.2 萬元，議價率約 23.23％，乍看之下議價率似乎偏高，但對中山區而言只是正常狀況。若與去年同期相比，中山區議價率其實是稍微降低，而非上揚。

台北市大同區 6 月建案平均開價為每坪 92.1 萬元，平均成交落在每坪 73.4 萬元，議價率約 20.32％。大同區往年議價率大多維持在 16-17％多左右，今年來卻快速亂竄，首度突破 2 成，原因是今年來釋出的部份建案，簡直是「價不驚人死不休」，好幾個建案開價都比中山、中正區還貴上許多，議價率因此失控竄升。