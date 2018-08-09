國巨前景比股東會後更樂觀 2020年日廠退出供需更緊縮

國巨 (2327) 昨日舉行閉門法說會，並無開放媒體入場，根據與會法人後會指出，董事長陳泰銘親自上陣說明基本面及產業說明，對於被動元件產業前景，陳泰銘強調，市場還是處於很正向狀況，且「看法比股東會後更加樂觀」。針對被動元件供需緊縮問題，陳泰銘認為，漲價沒辦法有效解決供需問題，因此將與客戶協定「長期供貨合約」，並以 2 年為約，已有 3-400 家廠商有意願簽訂長約，以換取穩定供貨服務。



但由於出貨量有限，國巨傾向以長期合作廠商及車用、5G、IOT 產業的客戶為長約對象，且為穩定被動元件價格，價格將依據市場價格浮動，不因長約而綁死。目前國巨規劃長約對象 75% 為既有客戶，25% 則服務新興客戶。



針對今明兩年國巨的市場優勢，執行長張綺雯指出，日系大廠退出電容市場後，一般品中國廠商皆可生產，然在高容以及汽車一般品等級，國巨則具有技術門檻優勢。



陳泰銘也提到，中國與台灣技術相差 10 年，若以 1-10 級區分，日廠可達 10 級、台灣廠則可做到 9.2 級，中國廠則僅可做到 2 級，再加上中國環評趨嚴，對於電鍍線管制嚴謹，也提升中國廠商的進入門檻。



因此，陳泰銘認為，被動元件供需還是處於不平衡狀態，加上 2020 年 3 月後日本大廠將撤出，供需狀況勢必將更為緊縮，國巨也將建立新廠，但新廠僅能滿足 60% 的供需缺口。



此外，法人指出，國巨自 7 月併入君耀財報後，普思則預計於今年第四季併入，而普思年營收約在 120-140 億之間，且具有專利優勢及現有客戶群，可使國巨持續擴充商品組合和技術層次，以發揮綜效。