全國電首家Apple Shop開幕 下半年展望趨保守

全國電 (6281-TW) 積極發展雙品牌，目前已開出 4 家 Digital City，下半年目標再展店 1-2 家，初估今年占營收比重可達 5%，首家 Apple 官方授權 Apple Shop 預計 8 月 11 日進駐高雄民族店，準備迎接今年新 iPhone 上市商機；全國電表示，下半年受到天氣因素、軍公教年改及選舉因素的影響，展望趨於保守，但仍將力拚較去年成長。

全國電第 2 季營收 48.39 億元，季增 17.8%，年增 4%，累計上半年營收 89.47 億元，年增 7.12%，創歷年同期新高，主要受惠於今年天氣早熱，在 4、5 月時推升冷氣的銷售。

進入第 3 季，由於天氣並沒有持續炎熱，加上軍公教年改的影響，7 月營收 15.61 億元，月減 3.63%，年減 15.1%，連續兩個月呈現下滑，累計前 7 月營收 105.07 億元，年增 3.11%。

全國電指出，今年第 3 季展望相對保守，主要是因去年比較基期較高，另外，天氣因素也是重要的影響關鍵，由於在第 2 季已爆發一波冷氣銷售熱潮，相對 7 月以來的天氣並沒有持續高溫炎熱，影響到冷氣的銷售，近期天氣再度熱起來，是否可以再衝出一波熱銷潮，將影響營收的表現。

另外，蘋果新 iPhone 將在第下半年發表上市，全國電首家 Apple 官方授權 Apple Shop 將進駐高雄民族店， 展售空間約 20 坪，全國電指出，由 Apple 訂製的展售家具空運來台， 與美國同步陳列展售 iPad、iPhone、iPod、iMac、MacBook 等完整商品。

全國電指出，目前全台有 50 幾位經過 Apple 訓練、考核的 Apple 品牌認證專員，可提供專業的商品銷售及服務，這次在 Digital City 高雄民族店開幕的 Apple Shop 屬全台最高等級的旗艦授權經銷店。

全國電說，目前 Digital City 副品牌布局持續，已開出 4 家店，今年 5 月開幕的屏東店來客數較傳統店成長逾 5 成，台南店 7 月底開幕，預估第 4 季將在北部展店，規劃在竹北商圈開設第 5 家 Digital City，今年目標可展店至 6 家是最理想的情況。

全國電指出，Digital City 單店業績較傳統店面約增加 8 成以上，有助拉升在總營收上的占比；首家 Apple Shop 將在高雄民族店開幕，屏東店也將提出申請成為 Apple Shop，未來計畫在每家 DC 都申請設立 Apple Shop，可望成為全新的成長動能。