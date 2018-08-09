鐵塔8/22納MSCI 護盤或維持一週 穩價期後恐有賣壓

中國鐵塔 (0788-HK) 昨(8)日首日掛牌，全日激戰招股價港幣 1.26 元水平，成交額多達港幣 55.26 億元，當中負責穩價的保薦人高盛排出大量買盤死守招股價，幾乎由開盤至收盤都可以見到高盛掛出買盤。資深銀行家認為，鐵塔在穩價期過後恐怕仍有賣壓。

鐵塔掛牌的同時，MSCI 明晟公司宣布，將於 8 月 22 日把中國鐵塔納入 MSCI 中國旗下的所有股票指數 (MSCI China All Shares Indexes)。

中國鐵塔上市首日股價全日徘徊招股價港幣 1.26 元附近，最高一度見港幣 1.29 元，較招股價高出 2.4%，收盤守住招股價，成交額多達港幣 55.26 億元，為繼騰訊 (0700-HK) 後最活躍港股。

買賣盤紀錄顯示，高盛昨日全力在港幣 1.26 元水平護盤，在開盤及收盤前幾乎全數為高盛買盤，收盤前在港幣 1.26 元水平更一度掛出 12 億股買盤，市場估計是按超額配售機制下的護盤操作。鐵塔日前在暗盤收跌 1.6%。按分配結果，乙組投資者分配比例達 100%，當中最大宗認購為 1 億股，涉資港幣 1.58 億元。

新股掛牌後的 30 日內為穩定價格期，保薦人可以在上市後股價不濟時給予支持，以免股價潛水。保薦人按例先向大股東借貨，用作國際配售超額分配，並可以在股價跌至招股價水平或以下時，掛出買盤「掃貨」，買入最多至超額配售規模同等的股數水平，惟只可主動買入，不能承接賣盤。

昨日鐵塔成交股數約 42 億股，其中招股價水平的主動買盤約 10.2 億股，假設全為高盛掃入，穩價期間仍可再掃入最多約 54.5 億股。

香港《明報》援引資深銀行家溫天納表示，近期市况波動，不排除保薦人為穩定股價而向大股東借貨。惟穩定價格期過後，公司的股價亦有機會下沉。

信誠證券聯席董事張智威估計，護航的情况或維持一週，畢竟未有誘因令投資者選擇出貨。他分析中國鐵塔算為公用股，隨着大陸 5G 發展普及，集團的開支得以放緩而有利收入增加，相信其投資前景穩健，持貨者應以長線投資為目標。

鐵塔董事長兼總經理佟吉祿在上市儀式表示，公司自 2015 年營運至今，已有建設 1.3 萬公里高鐵網絡，大型建築物移動覆蓋設計面積有 10 億平方公尺，上半年銷售收入達人民幣 3.7 億元，仍有增長空間。

對於中國鐵塔於大陸被起訴侵權事件，佟吉祿表示，公司高度重視，亦非常尊重知識產權的問題，會依法保護公司的合法權益，如有需要會按程序披露，而涉及的鐵搭數量及分佈，正按程序調查及處理

佟吉祿指出，希望明年實行「期權」激勵計劃，進一步使公司更有活力。至於會否回歸 A 股或發 CDR，他指，會因應公司發展、盈利及整體公司戰略，來考慮公司未來。