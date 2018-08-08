中國鐵塔、百濟神州今掛牌 暗盤雙雙跌破上市價

中國 3 大電訊商合資的中國鐵塔 (0788-HK) 及 NASDAQ 上市的國內製藥企業百濟神州 (6160-HK)今日齊在港交所 (0388-HK) 主板掛牌，但 2 股暗盤雙雙潛水 (跌破上市價)。

中國鐵塔上市價港幣 1.26 元，輝立暗盤平開，高低分別見港幣 1.28 元及 1.22 元，收報港幣 1.25 元，較上市價低 0.8%，每手 2000 股，帳面微虧港幣 20 元。耀才暗盤收報港幣 1.24 元，跌 1.59%， 每手帳面虧港幣 31 元。

中國鐵塔公開發售部分獲約 4.58 萬人認購，以招股價下限港幣 1.26 元定價，共發行 431.148 億股，集資淨額港幣 534.23 億元，為 2016 年郵儲銀行 (1658-HK) 上市集資港幣 591.5 億元以來，最大型的新股集資。認購 1 手至 10 手投資者，中籤率 100%。至於申請 2000 手至 5 萬手的乙組投資者，更獲 100% 分派。香港公開發售部分超額認購 0.36 倍。

香港《明報》引述一通證券行政總裁宓光輝表示，中國鐵塔業務欠缺爆發力，股價短期炒作空間有限，加上公司本身受行業限制太多，預期業務發展增長有限。

耀才行政總裁許繹彬也認為，市面上不乏電訊業股份選擇，中國鐵塔吸引力不大。

至於百濟神州，輝立暗盤開報港幣 97 元，較上市價港幣 108 元，低 10.2%，收報港幣 105.6 元，跌 2.2%，每手 100 股，帳面虧損港幣 240 元；耀才暗盤收報港幣 105 元，較招股價港幣 108 元跌港 3 元或 2.78%，一手 100 股帳面虧 300 元，最低見港幣 100 元。