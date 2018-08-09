【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三個別發展，受中美貿易戰升級及能源股大跌影響，但科技股上升部分抵消該等負面因素。道瓊斯指數下跌 0.2% 至 25,584 點；標準普爾指數微跌至 2,858 點；納斯達克指數微升 0.1% 至 7,888 點。

油價週三大跌，因中國 7 月原油進口量仍處於低位，加上 EIA 數據顯示美國原油庫存降幅少於預期。紐約 9 月期油大跌 3.2% 至每桶 66.94 美元。金價上升，紐約 12 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,221.0 美元。

香港股市週三上升，內地股市下跌。油價上升帶動油氣股造好；長城汽車（2333.HK）7 月汽車銷量同比倒退，股價大跌 9.9%，拖累汽車股領跌，物業管理股也逆市下跌。個股方面，銀河娛樂（27.HK）公布 2018 年上半年股東應佔溢利同比大增 55.6%，股價上升 4.5%； 國泰（293.HK）公布 2018 年上半年股東應佔虧損按年大幅收窄 87.2%，但股價仍下跌 1.8%； 港交所（388.HK）公布 2018 年上半年股東應佔溢利按年增長 44.3%，股價上升 1.0%；統一（220.HK）公布中期業績後股價大跌 12.3%。恒生指數上升 0.4% 至 28,359 點，國企指數上升 0.3% 至 10,901 點，香港股市成交金額增加 4.6% 至 931 億港元。上證綜合指數下跌 1.3% 至 2,744 點，滬深兩市成交金額減少 1.3% 至人民幣 2,744 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ IGG（799.HK）公布 2018 年上半年業績，收入 3.9 億美元，同比增長 42.0%，毛利率按年提升 2.2 個百分點至 70.3%，但銷售及分銷費用及所得稅費用分別同比大增 60.2% 及 72.2% 抵消其利好，股東應佔溢利按年增長 28.6% 至 9,861 萬美元。建議派發中期股息每股 17.7 港仙（2017 年中期及特別股息合共每股 35.0 港仙）。

◇ 永利澳門（1128.HK）控股股東公布 2018 年上半年業績，其中澳門業務經營收益 24.5 億美元，同比上升 20.0%（二季度升幅為 12.5%），而經調整後的物業 EBITDA 按年增長 31.0% 至 7.7 億美元（二季度升幅為 18.3%）。

◇ 美高梅中國（2282.HK）公布 2018 年上半年業績，經營收益 90.7 億港元，同比增長 29.7%，然而，由於經營費用按年大增 51.1%，經營利潤同比大跌 53.3% 至 6.7 億港元（經調整 EBITDA 為 23.1 億港元，按年上升 2.9%）。融資成本按年大增 2.6 億港元但被所得稅收益同比增加 4.8 億港元抵消，股東應佔溢利 7.0 億港元，按年下降 44.4%。建議派發中期股息每股 0.064 港元，同比大減 44.8%。

◇ 保誠（2378.HK）公布 2018 年上半年業績，已賺毛保費 213 億英鎊，同比下跌 3.5%，雖然基礎經營溢利按年上升 2.0% 至 24.1 億英鎊，但被英國年金組合再保險產生虧損 5.1 億英鎊抵消，股東應佔溢利 13.6 億英鎊，同比減少 10.0%。建議派發中期股息每股 15.67 便士，按年增加 8.1%。每股歐洲內含價值為 18.3 便士，同比上升 16.8%。

◇ 同仁堂國藥（3613.HK）公布 2018 年上半年業績，收入 7.6 億港元，同比上升 21.8%，由於毛利率按年略有下降，股東應佔溢利 3.1 億港元，同比增長 19.5%。

◇ 高鑫零售（6808.HK）公布 2018 年上半年業績，營業額人民幣 541 億元，同比持平，雖然經營溢利按年倒退 7.7%，但受惠於有效稅率同比下降，股東應佔溢利按年微升 0.1% 至人民幣 17.6 億元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)