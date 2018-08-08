〈財報〉國泰航空上半年虧損收窄至2.63億元 每股派現0.1元

國泰航空 (0293-HK) 發佈 2018 年上半年業績，公司實現收益港幣 530.78 億元，年增 15.7%；股東應占虧損港幣 2.63 億元，較上年同期虧損港幣 20.51 億元大幅收窄；每股虧損港幣 0.067 元；擬每股派現港幣 0.10 元。

國泰航空今 (8) 日早盤徘徊於平盤附近，午後大跌 3.15%，至港幣 11.7 元；截至發稿，報港幣 11.84 元，跌幅收斂至 1.987%。

圖：新浪財經

國泰航空在公告中指出，對公司上半年收益滿意；乘客收益率有所改善。貨運業務表現強勁，營業額及收益率均有所增長。集團受惠于期內初段的美元弱勢，惟油價大幅上升卻帶來不利的影響。

國泰航空及國泰港龍航空的燃油成本總額 (未計燃油對沖的影響) 較 2017 年上半年增加 31.6%，反映平均飛機燃油價格上升 27.9% 及耗油量增加 2.1%。燃油是集團最大的成本，占 2018 年上半年營業成本總額的 30.1%。

國泰航空於 6 月 19 日接收首架空中巴士 A350-1000 客機，初期將運作亞洲航線，其後將於 9 月 15 日運作華盛頓新航線，航程為 8153 英里，是國泰網絡途程最長的航線。國泰共訂購 20 部同型號客機。

7 月底，國泰航空向內部員工發表備忘錄，通知海外員工將進行內部重組，該計畫將涉及整合其海外銷售、營銷、貨運和機場運營。受影響的員工可能包括澳洲、美國和英國，且部分員工將收到裁員通知。

按重組計劃，國泰航空公司將在 3 年內減少超過港幣 40 億元成本。預計約有港幣 10 億元來自銷減飛行員福利和津貼。

