陸企「無還本續貸」正夯！分析師：小心淪銀行掩蓋不良貸款工具

先前中國人行透過定向降準把資金活水引向小微企業，也讓小微企業融資難躍上檯面，但近來陸媒大幅報導，有企業正透過辦理「無還本續貸」，不必再像以前一樣借新還舊，避免產生大量新增成本。

不過陸股分析師警告，這項服務也考驗銀行風險控管能力，做得好可以減少不良貸款產生，也避免小型企業因周轉不良而倒閉；但也怕銀行因此隱藏不良貸款，必須嚴加監管。

過去，中國企業貸款的模式是企業貸款到期後，如果要續貸，必須「先還舊、再借新」，逼得很多企業在貸款到期前得先籌一筆錢，甚至去借高利貸，把貸款結清才能再申請貸款，不僅資金壓力大，沉重的利息經常在短時間內把小微企業壓垮。加上新貸款下來前還要再花時間審批，還可能面臨貸款下不來的風險。

至於「無還本續貸」並不是新政策，早在 2014 年 7 月證監會就已發布，讓銀行可以對流動資金周轉貸款到期後仍有融資需求，又存有資金困難的小微企業辦理續貸，也就是所謂的「借新還舊」，希望能降低小微企業的融資成本。

不過，這項政策推出這麼多年，落實還不普遍，多數銀行還是按照「收舊貸新」的模式走，落實並不普及。這也是為何在近期小微企業融資難的當下，會被中國官方媒體列為報導重點。

不過，這項政策立意雖美，但也存在爭議。基本上，無還本續貸本質上就是債務展期，雖然支持小微企業發展，但也可能因此讓企業產生依賴，尤其目前還未限制續貸的次數，很可能讓小微企業以債滾債，不用自己掏錢還貸款。對銀行來說，好處是可以減少不良貸款產生，但也可能成為掩蓋不良貸款的工具。

國信證券銀行業首席分析師王劍認為，無還本續貸有沒有風險，取決於審核時是否嚴格到位。監管部門也有規定申請「無還本續貸」的企業，必須滿足一系列條件，以確保經營生産各方面良好，確保續貸品質。

儘管如此，市場還是擔心，還是有銀行會在過程中產生道德或操作風險，用這種方式來隱藏不良貸款。

《澎湃新聞》報導，這就考驗每家銀行的風險控管體系。業內人士舉例，如果銀行的分支機構有審批權，又有放款權，還同時做業務，那的確容易出現風險。但若做好風險隔離，其實是可控制的。

至於銀行方面該如何小微企業的生產經營與財務狀況，有做過類似業務的銀行人士指出，可以透過企業的水電煤數據，法院訴訟數據，相關人員徵信情況，以及整個行業發展狀況等來作判斷。