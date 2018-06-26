降準以後再降息 中國官方再對小微融資送2500億紅包

繼降準之後，中國官方繼續向小微企業釋出利多，包括增加支小支農再貸款和再貼現額度共人民幣 1500 億元，下調支小再貸款利率 0.5 個百分點等。另外，支持銀行業金融機構發行小微企業貸款資產支持證券；將單戶授信人民幣 500 萬元及以下的小微企業貸款納入中期借貸便利 (MLF) 的合格抵押品範圍。

對於中國官方再對小微企業釋放好消息，這番利多並未反映到今日的中國股市。針對中美貿易戰再升溫，上証指數今 (26) 日早盤持續下探，至截稿為止報 2823.54 點，跌 35.8 點或 1.25%。

圖自新浪財經

這五項措施同時祭出，金額上看人民幣 2500 億，也凸顯近年來中國中小微企業融資難、融資貴的困境。隨著結構性去槓桿的推動，大量表外資產回歸表內，今年前五個月，商業銀行新增對金融機構貸款減少了人民幣 2.3 兆元。

海通證券首席經濟學家姜超表示，主要的影響是企業在影子銀行的融資渠道被斷掉了，影響最大的企業主要有三種類型：房地產企業、融資平台類企業以及民營企業。

中信證券首席固定收益分析師明明指出，小微企業通常而言貸款難度較大。2017 年以來，貸款利率呈現上升趨勢。2018 年 3 月票據融資利率高達 5.58%，成為 2014 年 12 月以來最高利率，小微企業融資貴問題再次凸顯。

而根據中國人民銀行發布的《2018 年第一季銀行家問卷調查報告》，小微企業貸款需求指數達到 66.3%，年增、月增分別提高 3.7、4.1 個百分點，創 2015 年一季以來的新高。而金融機構小微企業貸款利率平均在 6% 左右，網路借貸利率約 13%，溫州民間借貸登記利率 15% 以上，小額貸款公司等類金融機構利率則為 15%-20%。

正因為金融成本高，小微企業生產經營壓力自然也大。從先行指標來看，5 月中國製造業採購經理指數 (PMI) 為 51.9%，其中小型企業 PMI 較上月回落 0.7 個百分點，而大、中型企業 PMI 均有不同程度上升，小型企業與大型企業 PMI 走勢出現背離，二者差值擴大至 3.5 個百分點，表明小型企業生產壓力加大，且明顯大於大中型企業。

這也是為何中國官方近來對小微企業頻頻祭出利多措施的原因，從資金的量上和價格上都給予了大幅度的支持。《21 世紀經濟報》，交通銀行首席經濟學家連平認為，目前環境下，因為小微企業本身資金需求非常明顯，不易外流到其他領域。另外，銀行對資金投向也有監管，小微企業需報告用處，銀行可監測其流向。

未來仍有降準操作亦是普遍看法。民生銀行首席研究員溫彬稱，下一階段定向降準仍有空間、有必要，至年底可能仍有 1-2 次定向降準操作。東方金誠研究發展部副總經理王青認為，年內央行政策力度和節奏會相機微調，或將繼續降準 0.5-1.5 個百分點，相當於 1 至 2 次降準，讓銀行有更多的放貸能力。