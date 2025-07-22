鉅亨網編譯段智恆 2025-07-22 23:00

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微軟示警中國駭客鎖定SharePoint漏洞 全球政府與企業遭殃(圖：REUTERS/TPG)

攻擊範圍廣泛 目標涵蓋多國政府與能源機構

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微軟在周二的部落格文章中指出，兩個與中國政府有關聯的駭客組織「Linen Typhoon」與「Violet Typhoon」，以及另一個名為「Storm-2603」的團體，均被發現利用 SharePoint 的漏洞發動攻擊，主要針對自行管理 (非雲端) 的 SharePoint 伺服器客戶。微軟表示，目前仍在調查是否有其他攻擊者也在利用這些漏洞。

資安研究人員表示，這些駭客已成功入侵歐洲與中東的國家政府系統，並鎖定美國教育部、佛羅里達州稅務局、羅德島州議會等政府機構。瑞士蘇黎世聯邦理工學院 (ETH Zurich) 研究人員指出，這些攻擊手法與中國國家資助的間諜行動高度一致。

資安公司 Eye Security 表示，已有超過 100 台伺服器、60 個受害組織遭到入侵，包含能源產業、顧問公司與大學，受害者遍及沙烏地阿拉伯、越南、阿曼與阿拉伯聯合大公國等國。

資安漏洞滲透廣泛 攻擊恐擴及整個企業網絡

資安專家警告，SharePoint 與 Microsoft Office、Teams、OneDrive 和 Outlook 等工具深度整合，使其成為駭客理想攻擊目標。微軟指出，駭客可利用漏洞執行程式碼、竊取登入憑證，甚至植入後門程式，在系統更新與重啟後仍可維持存取權限。

根據美國網路安全機構的數據，目前約有 1,100 台 SharePoint 伺服器暴露於風險之中，且其中逾百台可能已遭入侵。Eye Security 更指出，有些駭客可透過漏洞盜取金鑰並偽裝為合法使用者，即使伺服器已套用更新仍無法完全阻止攻擊。

微軟已於上周末釋出修補程式，針對部分 SharePoint 伺服器進行漏洞封堵，並表示將持續推出其他防護措施。

美中資安角力升溫 微軟資安改革壓力加劇

此次攻擊再度將微軟資安機制推上風口浪尖。該公司近年遭遇多起重大資安事件，包括 Exchange 伺服器與 Outlook 資料外洩。今年稍早，美國政府一份報告更點名微軟的資安文化亟需改革。

資安研究團隊指出，名為「ToolShell」的 SharePoint 漏洞最早於今年 5 月由德國資安研究者發現，儘管微軟於 7 月初發布修補程式，駭客仍發現可繞過的方式，對全球數千家企業與機構發動大規模掃描與滲透。