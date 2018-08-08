本業回升＋匯兌收益進帳 信錦Q2獲利季增1.85倍 上半年EPS 2.32元

信錦 (1582) 公告半年報，第二季稅後盈餘 2.83 億元，較首季大幅回升 185%，年增 7%，以期末股本 16.5 億元計算，EPS1.71 元，優於去年同期的 1.66 元。累計上半年度營收新台幣 41.7 億元，年減 5%，稅後盈餘 3.82 億元，年減 19.7%，EPS 2.32 元。



信錦指出，第二季合併營收 22.8 億元，季增率 20%，毛利率約 20%。受惠於營業費用管控得宜及較佳的匯率環境，營業利益為 2.6 億元，季增 27%，年減 32.8%，不過，因新台幣在第二季大幅貶值，信錦單季匯兌收益突破 1 億元，上半年匯兌轉盈，助整體獲利走揚。



法人表示，信錦上半年因產品組合因素，使毛利率較去年同期下滑，預期第三季因傳統旺季及產品組合因素將逐漸好轉，毛利率可望較第二季增長，第二季的毛利率應是今年谷底。