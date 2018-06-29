信錦通過減資案 今年股東每股爽拿7.5元 股息殖利率逾8%

信錦 (1582) 週五 (29 日) 召開股東會，通過去年度財務決算表冊與盈餘分派案，同時也通過現金減資案。今年現金股利加上減資，股東大豐收，每股將拿到 7.5 元，如按照該公司目前股價 61.8 元計算，光是 5 元的現息，殖利率就逾 8%。信錦去年度 EPS 為 5.42 元，將配發 5 元現金股利，發放率高達逾 92%，股息殖利率亦達 8%。而該公司月前董事會決定現金減資案，減資比率 25%，亦即每仟股減少 250 股，每股將退還股東 2.5 元，合計現金股利，今年信錦的股東每股將拿到 7.5 元，口袋麥克麥克。



週五股東會各項議案順利通過，會議時間半小時內結束。針對股東關切後續營運發展的前景，董事長陳秋郎也展現信心，包括提高自動化設備比例以降低人力需求、增加自動化研發人才以拓展新品業務動能、增添外觀件生產設備以提升產品多元化，整合零組件的自製以發揮垂直整合優勢，加強存貨管理以提升資金週轉效率等五大營運方針正持續進行。