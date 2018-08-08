〈國巨法說〉強調市場供需仍緊俏「漲價無法解決」 祭二招衝刺營運

被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 今 (8) 日召開法說，董事長陳泰銘親自出席；公司會後強調，目前被動元件供需仍非常緊張，漲價也無法解決供需失衡問題，因此已全面恢復佈建安全庫存，同時與客戶簽訂「長期供應合約」，保障 2 年的供貨量。

國巨指出，過去一年多來因元件短缺，下游緊急拉貨，造成公司庫存驟降，且長短料的狀況攀升，目前已全面恢復佈建安全庫存，盼能達成客戶訂單一次交齊。

因應客戶的強力要求，國巨也將與客戶簽訂「長期供應合約」，保障兩年的供貨量，合約價格則依供需狀況調整，除有助平衡公司生產及資本支出，也能確保下游貨源。

外界傳 MLCC 市場價格下降、緊缺狀況有翻轉之虞，國巨表示，據了解為零售 (現貨) 市場價格調整，且是針對幾顆零件供需狀況的波動情形。

國巨指出，零售市場是被動元件的小眾市場，數量佔總市場份額很小，尤其零售市場近日因缺貨狀況持續，其零售價格遠高於一般直接銷售客戶的季度或半年度供貨價格數倍。

國巨也再次強調，目前 MLCC 供需仍非常緊張，即使價格上漲也無法解決供需失衡的問題，因為除日系廠商退出供應鏈，新興應用領域如 5G、汽車電子化及 IOT 等對零件需求倍數成長，加上技術、環評等障礙，一般廠商擴產不易。

產品佈局方面，國巨表示，電容將針對村田的撤退品，尤其是高容、汽車電子與工規產品擴產並提高市佔率；電阻則對高單價精密電阻及汽車電阻擴張。

國巨也提出未來四大經營方向，包含提高全球市佔率、提供客人優良的服務、繼續增加產品線及不同被動元件技術，以及持續優化並穩定財務指標。