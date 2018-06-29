新單挹注 信錦Q2業績將跳增兩成 獲利較Q1逾倍數成長 H2還有高峰

顯示器軸承大廠信錦 (1582) 擺脫首季谷底，第二季業績大幅回升，6 月合併營收可望創下今年新高紀錄，帶動單季業績將較上季跳增逾兩成，且受惠毛利率同步回升，以及新台幣重貶將有匯兌收益挹注，法人估獲利將較上季逾倍成長。至於進入下半年傳統旺季，董事長陳秋郎對營收的成長表示樂觀，第三季業績將較第二季持續增加，達到今年高峰，第四季則將優於同期。目前信錦主要以衝刺獲利為主，營收規模平穩，工廠自動化的腳步持續進行，陳秋郎指出，希望大陸廠人工配置比例逐年減少。



信錦首季業績受到淡季以及客戶新舊機種交替影響，營收 18.91 億元，較前季與同期的逾 20 億元衰退，加上台幣首季急升產生匯損，致使單季稅後降為 0.99 億元，EPS 為 0.6 元。



不過，隨著客戶新機逐漸出貨，第二季業績大幅回升，4、5 月合併營收分別為 7.4 億元以及 7.75 億元，呈現逐月攀升的現象，法人估計第二季合併營收可望持穩同期的逾 23 億元規模，6 月份將是單季業績高峰。且因經濟規模效應，加上台幣回貶有利於毛利率表現，本季毛利率將較首季的 20.75% 顯著回升，加上匯對收益挹注，單季獲利將逾倍成長。