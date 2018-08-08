儒鴻上半年每股純益7.66元衝新高 股價順利填息

紡織股儒鴻 (1476-TW) 由於業外收益如匯兌等高達 1.9 億元，讓第 2 季稅後純益飆增為 12.09 億元，季增 35.59%、年增 53.07%，每股純益 4.41 元，寫下 6 季以來新高，上半年稅後純益 21.01 億元，年增 97.98%，每股純益 7.66 元，同寫歷史新高；今 (8) 日股價以 359 元開盤，順利填息，早盤最高漲幅 9.7%。

儒鴻第 2 季營收 69.21 億元，季增 5.19%、年增 16.45%，毛利率 28.87%，年增 2.25 個百分點，營益率 19.51%，年增 3.29 個百分點，毛利率跟營益率皆寫下一年半來新高。

累計儒鴻今年上半年營收為 135.02 億元，年增 21.75%，毛利率 27.94%，年增 1.24 個百分點，營益率 18.63 %，年增 2.75 個百分點。

儒鴻 7/9 除息 9.5 元後，進入盤整格局，受惠營收及獲利亮眼，加上迎來傳統旺季，今日開盤價 359 元，早盤最高漲幅 9.7%，最高價為 378.5 元，順利填息。

若投資人看好儒鴻後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：儒鴻富邦 7B 購 01 (079117-TW)、儒鴻統一 7B 購 01 (077309-TW)、儒鴻兆豐 7B 購 01 (077102-TW) 等。