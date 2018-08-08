風向變了？專欄作家：考慮加碼價值股的時機到了

「眾人皆醉我獨醒」，可能是價值型股票投資人這幾年最深的感受，資金遲遲未能進入他們看好的寶藏。不過，最近他們可能會發現，醒著的人愈來愈多了。

《Market Watch》專欄作家 Howard Gold 指出，著名的避險基金經理人 David Einhorn 之前一直受到抨擊，他的綠光資本 (Greenlight Capital) 今年以來出現 18% 的損失，他堅守傳統的價值投資原則，但市場一再告訴他，他做每個決策都是錯的。

其他人只要抓住市場力量，緊抱 FAANG 股票，就可以獲得不錯的市場收益—直到最近。

價值股絕地大反攻

近期價值股受到注意，主要來自貿易緊張局勢升級和牛市老化，Russell 1000 價值指數自 7 月 20 日以來上漲了 2.45%，優於 Russell 1000 成長指數的 0.83%。

美銀美林指出，如果看單月的表現，上個月是自 3 月之後，價值指數首度超過成長指數，也寫下 2017 年 9 月以來的最大差異。價值指數攀升 3.8%，而成長指數為 2.9%。

與成長股相較，價值股的特色在於股票具有強勁的基本面，並且被市場低估。投資人透過及早發現來打敗市場的低效率。此外，價值型股票不易受市場趨勢的影響，而且在市場動盪時仍能收取股利，而變得更安全。

長期表現價值股更佳

而且，如果說價值股一直表現不佳，也並非實情。稍微拉長時間來看，這輪牛市中價值股的表現其實很不錯。自 2009 年 3 月的低點計算，iShares Russell 1000 Value ETF 到上週五以來，累計的漲幅為 357.7%，標準普爾 500 指數同期上漲 319.8%，道瓊工業指數漲幅則為 288.9%。

iShares Russell 1000 Value ETF 歷年走勢 (圖表取自 Market Watch)

不過如果和成長股的收益相比，價值股顯得略遜一籌。iShares Russell 1000 Growth ETF 這段期間漲了 463.3%，領先價值股 ETF 超過 100 個百分點。

Morningstar Research Services LLC 資深分析師 Alec Lucas 認為，在後危機時代，成長股一直是投資焦點，特別是 2016 年之後更是如此。不過，Lucas 強調，學術研究論文已證實，長期來看，價值股的表現優於成長股。

AFAM Capital 數據顯示，從 1927 年 6 月 30 日到 2016 年 12 月 31 日，價值股的年化報酬率為 13.5%，遠遠超過成長股 9.2% 的回報率。當然，這個區間真的非常久，成長股也能在一般人投資的長期表現出色。不過，Gold 認為，在投資股票上，價值取向與基本面最終能獲勝。