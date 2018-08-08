高通將發表新產品 外界猜測為智慧手錶用晶片

高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 7 日發出媒體邀請函，將與 9 月 10 日於舊金山發布新產品，由於宣傳海報主元素為手錶，外界猜測，高通應該會發表適用於穿戴裝置 Wear OS 的新晶片。

高通將發表新產品 (圖取自 Twitter)

Google 的 Wear OS 平台過去幾年中，大多運行舊的 Snapdragon Wear 2100 晶片組。這個晶片組採用 4 核 Cortex A7 架構，雖然能夠運行系統，但是 Android Wear 一直以來的表現並不令人滿意，新軟體開發也有限。

今年早前，Google 與高通證實，正在設計可穿戴設備的新型晶片組，以提供使用上更大的靈活性，特別是針對不同的產品需求可提供多種規格，並能顯著提高電池壽命。

高通可穿戴產品主管 Pankaj Kedia 7 月接受媒體採訪時表示，這是首款以穿戴裝置為主要開發方向的晶片，不同過去是在手機晶片的基礎上進行改造。

近期傳言指出，Google 有意在今年秋季在 Wear OS 上推出新的智慧手錶，可能與 Pixel 3 一起推出。由時間點推估，新的手錶可能使用高通這款新型晶片組。

據推測，高通新晶片組的工藝尺寸小於 2100 的 28 奈米，有助於讓穿戴裝置更小，特別是那些針對女性設計的產品。