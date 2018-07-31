科技股還會跌？金融專家：對！但價值型投資者該趁機入場

金融顧問認為，就算科技股持續崩跌，在跌勢期間買入也不錯。

Lazard 財務顧問公司總監 Dennis Berman 週一表示，「回到基本問題，你會願意在這些社交平台上花更多時間還是縮減時間？你可能會說，你會縮減時間，但事實上看看地鐵上的人潮、街道上四周圍，大家都在幹嘛？沒人抬頭看路，都在划手機，其中一堆人在上社交平台。」

儘管如此，市場觀察者仍認為科技股會持續走跌。科技股加權的 Nasdaq 綜合指數週一收跌 1.37% 至 7630，推特以 8% 跌幅領跌，Nasdaq 的跌幅是自 3 月以降最大的 3 日跌幅。

其他 FANG 股臉書 (FB-US) 、亞馬遜 (AMZN-US)、 Netflix (NFLX-US) 和 Alphabet (GOOG-US) 週一 (30 日) 均收低，臉書在上週四公布財報後重挫 20%，此後延續跌勢至週一再跌 2.1%。

FB 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

但諸如 Christian Bertelsen 這一類價值型投資者卻主張，現在加碼或進場科技股正是好時機。

Aviance 資本管理公司執行長 Christian Bertelsen 週一表示，臉書股價已經下跌到進入他的範圍，「他們有 20 億用戶，大眾仍持續使用這些社交平台。」他建議投資者，等這些科技股跌到自己可以接受的價位時就買進，他本身則會在臉書股價跌至 EPS 19-20 倍時買進。

「對一些像這樣在成長的股票來說，這相當好。」他認為，目前科技股的拋售潮只是因為投資者聽到一些基準關卡，接著就膝反射般覺得自己也該出場，「你應該利用這些人的錯誤進場。」