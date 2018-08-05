〈鉅亨看世界〉價值股引爆

近十年以來，價值型股票與成長型股票 (大多數為科技股) 相比，估值一直處於相對便宜狀態，但若要真的要預測價值股何時能夠跑贏大盤？投行貝萊德對此拋出最新論點。

全球最大資產管公司貝萊德經理人 Russ Koesterich 指出，此時機點很可能出現在名目經濟增長突然開始加速之時。

儘管大多數人認同目前美股價值股很便宜的觀點，但事實上美股價值股的增長始終不如成長股，舉例來說，羅素 1000 成長股指數今年以來的表現，就比羅素 1000 價值股指數表現好上 11%。

羅素 1000 價值股指數走勢

估值差距

Koesterich 分析股價淨值比 (Price-Book Ratio) 發現，羅素 1000 價值股指數的 P/B 率，通常約比羅素 1000 成長股指數低上 57%，而在目前，則是低上 72%。

但 Koesterich 指出，絕對的估值差距不成為是否買入價值股的動機，因為投資者還需衡量不同的估值指標和時間範圍。

例如，儘管目前的股價淨值比折扣，使價值股看起來很吸引人，但若以全球金融風暴後的標準相比，看起來似乎還好。自 2010 年以來，價值股的平均股價淨值比折扣 64%，從這個角度來看，目前的估值差距似乎不那麼極端。



若根據本益比 (P/E) 來看，過去歷史上價值股比成長股約便宜 25%，但今年的數值約為 32%，為比歷史數據高的水平，但也不是前所未見。

等待經濟爆發性增長

另一方面，若價值股要進入大爆發，還缺少了一些催化劑，過去 3 年以來，投資者皆獲得價值股看起來相對便宜的結論，但除了 2016 年下旬，價值股在這段時間的表現並不亮眼。

價值股相對於成長股表現

在目前階段，最有可能成為價值股動力的催化劑，為經濟增長出乎意料的加速，與 2016 年下半年驅動價值股的原因相同，然而，目前名目增長 (nominal growth) 未能如預期般加速。



美國實行減稅政策，但第 1 季的經濟增長僅有 2%，而通膨則是緩慢攀升，市場正在靜待更大幅度的經濟增長，以引爆價值股的投資價值。

在進行估值評估，與公司業務衡量後，財經部落格《Motley Fool》作者認為康寧 (GLW-US)、SSR Mining (SSRM-US) 與埃克森美孚 (XOM-US) 為三檔可考慮的價值股。