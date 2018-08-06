華碩預告Q2匯損 首度線上法說將聚焦3重點

華碩 (2357-TW) 手機及電競筆電頻頻告捷，不過第 2 季品牌營收年減 7%，加上外傳第 2 季恐有 10 億元匯損，引來外界關注，本週五 (8/10) 首度召開線上法說會，手機、電競事業為華碩帶來的實質營收獲利，以及匯損金額，將成為本次法說會的 3 大焦點。

華碩預告，第 2 季可能認列匯兌損失，外傳損失可能上看 10 億元，華碩預計在 8/10 召開首次線上法說會，股價今日收盤價為 269 元，填息率為 73.33%。

雙 A 品牌大廠衝刺電競表現，宏碁在泛美、泛亞及北歐等個別國家攻上市占第一，華碩電競事業處總經理張仰光今 (6) 日則表示，根據知名市調公司調查報告顯示，自今年 4 月起至今，旗下 ROG 電競筆電已經站上全球總市占龍頭，旗下電競筆電 CPU 效能在 CINEBENCH R15 中總分數得到 1646 分，站上電競筆電第一名。

華碩 8/21 至 8/25 將參加德國科隆 Gamescom 遊戲展，加上第 3 季首款 ROG 手機即將上市，市場反應如何，同步受到玩家跟投資人高度關注。

此外，根據華碩內部調查，今年 ZenFone 5 及 5Z 在台銷售已超過 10 萬台，登上 4、5 月台灣 Android 系統市占第一，ZenFone Max Pro 單月銷量可望衝上 4 萬台，到年底上看 20 萬台，在三星、蘋果新機推出前，有望順利攻下台灣市占單月第一。

不過，華碩傳出的好消息，目前尚未反映在營收上面，在產業淡季影響下，6 月品牌營收 349 億元，月增 35%、年減 1%，第 2 季品牌營收為 805 億元，季減 11%、年減 7%，

華碩歷來都舉辦實體法說會，本季首度改在線上召開，電競、手機帶來的實質營收獲利以及匯損程度，將成為本次法說會的三大重點。