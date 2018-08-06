新日興上季獲利大躍進 上半年EPS 2.03元 優於預期

筆電軸承大廠新日興 (3376) 公告財報，上半年營收 41.05 億元，年增 1.7%，營業利益 4.5 億元，年減 26.5%，淨利歸屬母公司業主 3.63 億元，年增 15.2%，EPS 2.03 元。其中，第二季營收 22.5 億元，季增 21%，與去年同期持平，營業利益 2.59 億元，季增率 35.6%，但較去年同期衰退 32.4%，稅後 2.85 億元，季增 2.65 倍，年增 17.3%，EPS 1.6 元。



新日興上季營益率為 11.5%，則較首季回升逾 1 個百分點，另有匯兌收益進帳，衝高整體獲利。該股週一 (6 日) 在財報利多效應之下大漲，最高來到 93.7 元價位，上漲 6% 或 5.3 元。



資料顯示，該公司首季與去年第二季在新台幣升值效應之下，匯損均逾 8 千萬元，侵蝕每股獲利約 0.45 元左右，今年第二季匯兌收益則回沖了 2 千餘萬元，成為淨利優於同期之故。