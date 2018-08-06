因應老齡化 顧立雄支持引進監護信託制度 信託公會將提交建議

老齡化社會來臨，隨之而來的問題也越來越多，尤其高齡者財產被其監護人侵佔、濫用的事件層出不窮，對此，金管會主委顧立雄表示支持信託公會由日本引進「監護信託」制度，今年 5 月，顧立雄親赴司法院溝通關於「監護制度支援信託」制度的可行性，於此，司法院也表示支持，將配合其研議修正家事事件法。以日本為例，親屬監護人侵佔財產管理等案件，10 個月間就發生了 182 件，被害金額超過 18 億 3 千萬日圓，於是，2011 年 5 月日本家事事件法修正通過，將「監護制度支援信託」納入指令，而各銀行於 2012 年開始實施監護信託制度的作業。



台灣亦進入高齡社會，為了滿足高齡者的金融需求，金管會自 104 年發布「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」以鼓勵金融業者辦理安養信託，並給予績效優良之業者獎勵。



信託公會秘書長呂蕙容表示，未來家事事件法將「專家監護人」引進條文後，專家監護人可以協助法院評估個案是否需要納入信託制度，以保障被監護人的財產。信託公會也提出「家事事件法修正草案」的建議，預計 8 月理事會通過後就能提交金管會參考。