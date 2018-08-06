旗艦機賣不動 宏達電7月營收14億元 創15年新低

電信三雄 499 之亂後遺症衝擊智慧手機市場銷售，宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布 7 月營收驚見「 1 字頭」，單月營收下滑至 14 億元，月減 32.74%，年減 77.41%，寫下 2003 年 8 月以來、15 年新低，累計前 7 月營收 169.62 億元，年減 53.98%。

宏達電在 2002 年 3 月掛牌上市，上市以來月營收低於 14 億元的有 3 次，分別是 2002 年 7 月的 13.5 億元，2003 年 5 月 11.3 億元，2003 年 8 月 13.3 億元。

宏達電今年以來推出的新機加新色約有 6 支，包括 Desire12 系列的中低階機款，U11eyes、U11 + 新色、旗艦機 U12 + 及五月天限量版等，市場傳出，近期可望推出中階新機 U12Life。

智慧手機市場競爭激烈，宏達電 U12 + 的銷售明顯未達預期，推測除了市場競爭之外，也跟 U12 + 製程良率不高，影響市場供貨有關，雖然第 3 季將有中階新機及區塊鏈手機上市，但在高階市場面臨蘋果新 iPhone 大軍壓境下的壓力，新品能帶動的效益有多大還值得觀察。

市場認為，在智慧手機銷售量無法拉升下，加上 VR(虛擬實境) 產品的營收貢獻有限下，今年下半年單月營收恐仍在低檔徘徊。