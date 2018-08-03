〈金融發展行動方案〉純網銀金融業持股 金管會研議「有條件」降到40%

金管會今 (3) 日就「金融發展行動方案」與金控、銀行業董總進行座談。業者關切純網銀持股比例問題，金管會主委顧立雄表示，原本純網銀規劃金融業持股至少要達 50%，但目前已在研議金融業持股門檻降至 40%，不過，仍是希望有單一金融業持股 25% 以上，取得控制性持股。

金管會今天邀集金控、銀行董總針對「金融發展行動方案」、金融總會的金融建言白皮書等議題進行雙向交流。顧立雄會後受訪時指出，業者普遍認為「金融發展行動方案」有其全面性、可行性，大都很支持。

顧立雄表示，會中觸及銀行、保險兼營信託的監理規範不一問題；以房養老、純網銀等議題。

其中純網銀部分，金管會已於今年 4 月下旬公布純網銀相關方案，共有五大重點：第一、設立資本額與一般銀行同為 100 億元，第二、僅開放兩張執照，第三，申請業者當中，必須有銀行或金控業者持股 50%，第四、合資對象不分國內外金融機構，第五，純網銀可提供服務與傳統銀行相同。

顧立雄表示，金融業持股純網銀要達 50%，這部分讓非金融業者認為缺乏彈性，對此，金管會已經在研議，要將金融業持股最低門檻降至 40%，雖然金融業持股門檻研議調降，但仍強調要求單一金融業持股 25% 以上，金融業必須具有「控制性持股」，且要將純網銀納入合併報表的子公司。

媒體關切，若科技業可提高到 60% 股權，純網銀不就等於由科技業者主導？顧立雄說，科技業也有可能不只一家參股。整體來說，由於純網銀仍屬銀行，涉及洗錢防制等業務，所以仍希望金融業者具有「主導權」。

換言之，非金融業投資網銀的持股比重，雖然合併計算至 60%，但單一持股應低於金融業者，實際主導權須在金融業手上。